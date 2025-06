Nach Stöger: Nächster Personal-Coup in Hütteldorf

Nach der vorzeitigen Vertragsverlängerung mit Geschäftsführer Sport Markus Katzer sowie den Engagements des neuen Chef-Coaches der Profimannschaft Peter Stöger und dessen Neo-Assistenztrainers Thomas Sageder gibt es eine weitere Personalentscheidung aus Hütteldorf zu verkünden.

Die derzeit vakante Position der Geschäftsführung Wirtschaft der SK Rapid GmbH wird ab 1. September 2025 wieder besetzt sein. Die Stelle übernimmt die im internationalen Sport bestens vernetzte Niederösterreicherin Daniela Bauer, die aktuell in der Allianz SE den globalen Partnership- und Sponsoring-Bereich leitet. Zuvor war sie u.a. bei der DFL für die internationale Vermarktung der Deutschen Bundesliga verantwortlich.

Bauer baute Partnerschaft mit FC Bayern auf

Die künftige grün-weiße Neo-Geschäftsführerin Wirtschaft, die unter die offiziellen „Top 30 female leaders im Sports Business“ in unserem Nachbarland gewählt wurde, wird ihren Dienst bei der SK Rapid GmbH nach Übergabe ihrer aktuellen Agenden bei der Allianz am 1. September dieses Jahres antreten.

In ihrer aktuellen Position bei der Allianz SE hat Daniela Bauer u.a. die Partnerschaft mit dem FC Bayern langfristig erweitert und die „Allianz Family of Stadiums“ aufgebaut, wodurch aufgrund der langjährigen Partnerschaft der Allianz Gruppe in Österreich bereits Verbindungen zum SK Rapid bestehen. Die ehemalige FIS-Weltcup-Sportlerin (Freestyle) bringt nicht nur Management- und Marketing-Expertise mit, sondern auch ein ausgezeichnetes Fußball-Netzwerk.

© SK Rapid ×

Präsident Wrabetz: "Wird gutes Team mit Geschäftsführerkollegen Hoffmann und Katzer bilden."

Präsident Alexander Wrabetz meint zur künftigen Geschäftsführerin: „Wir haben uns für diese Personalentscheidung die notwendige Zeit genommen und ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Daniela Bauer. Ihr Hauptaugenmerk soll wie angekündigt in den Bereichen Marketing & Sales liegen, sie ist weit über die österreichischen Landesgrenzen in der Welt der Sportvermarktung bestens vernetzt. Zudem bin ich überzeugt, dass sie menschlich sehr gut in das engagierte Team auf der Geschäftsstelle passen und auch mit ihren Geschäftsführerkollegen Steffen Hofmann und Markus Katzer ein gutes Team bilden wird.“

Daniela Bauer selbst sagt in einem ersten Statement: „Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim SK Rapid und die Rückkehr in meine alte und neue Heimat. Rapid ist nicht nur ein traditionsreicher Club mit großer Strahlkraft, sondern auch ein Verein mit Potenzial für Weiterentwicklung. Gemeinsam mit dem Team möchte ich dazu beitragen, die wirtschaftliche Basis des Vereins nachhaltig zu stärken. Es ist mir eine große Ehre, künftig Teil der Rapid Familie zu sein.“Eine detaillierte Vorstellung folgt rund um den Dienstantritt von Daniela Bauer Anfang September.