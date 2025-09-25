Paukenschlag: Guido Burgstaller (36) kehrt zu Rapid zurück

Mega-News aus Hütteldorf vor dem Wiener Derby gegen die Austria.

Was für ein Abschied, was für ein Comeback! Am 1. Juni 2025 verabschiedete sich Guido Burgstaller (36) beim 3:0-Heimsieg gegen den LASK standesgemäß: Erst knipste er zum 1:0, dann legte er in der Nachspielzeit Traumhaft für Ercan Kara auf – Rapid sicherte sich so die Europacup-Quali.

Spezialtrainer

Nach 214 Spielen und 73 Toren in Grün-Weiß ist für den Kärntner als Profi Schluss – doch „Burgi“ bleibt seinem Herzensklub erhalten! Ab sofort arbeitet er in der SK Rapid Akademie als Stürmer-Spezialtrainer für die Nachwuchs-Talente. Parallel läuft sein Job als Individualcoach beim U19-Nationalteam weiter.

"Mein Lieblingsklub"

Geschäftsführer-Legende Steffen Hofmann (45) jubelt: „Guido ist ein Vorbild auf und neben dem Platz. Er wird eine enorme Verstärkung für unsere Akademie sein.“ Akademie-Boss Willi Schuldes schwärmt: „Ein typischer Neuner, der weiß, wo das Tor steht – und ein Super-Typ obendrein!“ Und Burgstaller selbst? „Ich gehe die Aufgabe mit voller Motivation an. Rapid ist mein Lieblingsklub – und ich freue mich, unserern Talenten alles weiterzugeben, was ich selbst erlebt habe.“ So wird aus dem Torjäger jetzt der Torjäger-Macher.