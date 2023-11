Rapid: Das sind die Trainer-Kandidaten

Der heimische Rekordmeister sucht einen neuen Cheftrainer. oe24.at macht den Kandidaten-Check.

Nach dem Aus von Zoran Barisic stellt sich Fußball-Österreich die Frage: Wer soll als neuer Cheftrainer den taumelnden Giganten übernehmen? Fakt ist: Stefan Kulovits leitet nur interimistisch das Training. Sport-Geschäftsführer Markus Katzer will sich bei der Suche Zeit lassen und über den Tellerrand hinausblicken.

Doch wer ist eigentlich gerade an Markt und welcher Trainer hat eine besondere Verbindung zu den Hütteldorfern?

Ronald Brunmayr: Ex-Co-Trainer von Oliver Glasner bei Eintracht Frankfurt. Gewann mit den Hessen die Europa League. Aktuell ohne Verein.

Markus Schopp: Rockt mit TSV Hartberg gerade die Bundesliga. Verfügt zudem über Auslandserfahrung (FC Barnsley, 2. Liga England).

Bo Svensson: Startete beim FC Liefering seine Trainer-Karriere, wechselte dann zu Mainz. Aktuell ohne Verein.

Nenad Bjelica: Führte Wolfsberg in die Bundesliga und die Austria in die Champions League. Zuletzt in der Türkei. Aktuell ohne Verein.

Peter Pacult: Rapids letzter Meistertrainer ist seit Jahren bei Austria Klagenfurt das Überraschungsteam der Bundesliga.

Andreas Herzog: Mittlerweile als Co-Trainer bei Südkorea engagiert. Davor Israel-Teamchef und Trainer bei der Admira.

Werner Gregoritsch: Langjähriger U21-Teamchef. Coachte davor auch den Kapfenberger SV.

Thomas Reis: Kult-Trainer aus dem Ruhrpott. Führte Bochum in die 1. Liga. Zuletzt bei Schalke. Aktuell ohne Verein.

Sandro Schwarz: Trainerstationen in Mainz, Moskau und Hertha BSC Berlin. Aktuell ohne Verein.

Markus Weinzierl: Wurde einst als ÖFB-Teamchef gehandelt. Aktuell ohne Verein. Davor bei Augsburg, Stuttgart, Schalke und Nürnberg.