Rapid-Knalleffekt: Guido Burgstaller (36) tritt zurück: "Ich werde Grün-Weiß immer im Herzen tragen"

Jetzt ist es Gewissheit: Guido Burgstaller beendet im Sommer seiner Karriere.

Jetzt ist es Gewissheit: Publikumsliebling und Goalgetter Guido Burgstaller verkündete am heutigen Dienstag in einer emotionalen Videobotschaft das Ende seiner aktiven Laufbahn als Fußballer. Der seit 29. April 36-jährige Kärntner kann auf eine tolle Karriere, die im Profibereich vor 19 Jahren in seinem Heimatbundesland begann, zurückblicken.

Verabschiedung

Dazu kommen hoffentlich bis Saisonende noch vier weitere Ligaeinsätze für Grün-Weiß, schon beim kommenden Heimspiel gegen Tabellenführer Sturm Graz (Sonntag ab 17:00 Uhr im Allianz Stadion) wird Guido Burgstaller kurz vor Ankick erstmals offiziell „verabschiedet“, ist es doch das letzte Match vor eigenem Publikum im Finaldurchgang der diesjährigen Bundesligasaison.

Diesem folgen im Idealfall noch zwei Begegnungen im Europacup-Playoff (auswärts am 29. Mai und daheim am 1. Juni, jeweils um 17:00 Uhr). Guido Burgstaller sagt zu seinem nun bekannt gegebenen Entschluss, seine aktive Karriere zu beenden.

"Immer im Herzen"

Burgstaller: „Jetzt aufzuhören ist die schwierigste Entscheidung meines gesamten Fußballerlebens. Wenn mir vor 20 oder 25 Jahren jemand gesagt hätte, dass ich als 36-jähriger Spieler des SK Rapid diese Entscheidung treffe, hätte ich diese Reise nicht für möglich gehalten. Es war immer ein großes Privileg für mich, für diesen Verein spielen zu dürfen, es war eine wunderschöne Zeit, in der ich viele tolle Menschen kennenlernen und unzählige unvergessliche Momente aufsaugen durfte. Die Rapid-Fans haben mich in guten und schlechten Zeiten immer unterstützt, diese Liebe habe ich immer gespürt und wollte ich zurückgeben. Ich habe es geliebt, für die grün-weißen Farben aufzulaufen, dafür auf dem Rasen mein Bestes zu geben und Kapitän sein zu dürfen. Für das alles möchte ich herzlich danke sagen. Bei so vielen: Bei Fans, Mitspielern, Trainern und Betreuern, Physios, Ärzten, bei allen, mit denen ich tagtäglich zu tun hatte. Ich werde Grün-Weiß immer im Herzen tragen, werde alle vermissen und hoffe, dass ich nach meinem letzten Spiel von den Fans auch ein bisschen vermisst werde“, so der grün-weiße Publikumsliebling in seiner Videobotschaft.