Rapid stellt Trainer-Team neu auf

Vor dem LASK-Spiel gibt es bei den Hütteldorfern eine Änderung im Staff von Trainer Peter Stöger.

Beim SK Rapid kommt es zu Veränderungen im Trainerstab. Cheftrainer Peter Stöger und Geschäftsführer Sport Markus Katzer haben sich darauf verständigt, die Kompetenzen im Trainerteam intern neu zu verteilen. In Folge dieser Entscheidung beenden die Hütteldorfer die Zusammenarbeit mit Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt.

Katzer-Lob zum Abschied

„Wir stehen täglich im Austausch mit Peter Stöger und haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das Trainerteam zu verschlanken“, erklärt Sport-Geschäftsführer Markus Katzer. „Die Entscheidung betrifft David Lechner und Daniel Schmitt und wurde ihnen in einem offenen Gespräch mitgeteilt. Ich möchte mich bei beiden für ihren professionellen Umgang sowie ihren großen Einsatz für Rapid bedanken und wünsche ihnen für die Zukunft nur das Beste“, so Katzer weiter.