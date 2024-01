Rapid will sich Hartberg-Kicker Lang schnappen

Niclas Kühn wechselt mit großer Wahrscheinlichkeit zum schottischen Topklub Celtic Glasgow. Eine "Bestätigung" dafür kam unlängst sogar von den Hütteldorfern selbst. Seit Tagen wird nun über einen Nachfolger spekuliert. Auf der Liste ganz oben: Christoph Lang vom SK Sturm.

Der Transfer von Rapid-Offensivmann Nicolas Kühn zum schottischen Topklub Celtic Glasgow steht kurz vor Vollendung. Jetzt äußerten sich auch die Hütteldorfer erstmals zu den Wechsel-Gerüchten. Grund: Der 24-Jährige befand sich nämlich nicht im Flieger Richtung Belek, wo die Elf von Coach Robert Klauß seit gestern ein Trainingslager absolviert. „In Absprache mit der sportlichen Leitung wird Mittelfeldspieler Nicolas Kühn die Reise ins Wintertrainingslager nach Belek nicht antreten. Der Deutsche bekam die Erlaubnis, mit einem an einer Verpflichtung interessierten Klub persönlich Gespräche zu führen“, heißt es auf der Website. Celtic wird dabei nicht genannt. „Auch Rapid ist mit diesem Klub in einem professionellen Austausch und bittet um Verständnis“, fügte der Rekordmeister hinzu.

Lang-Leihe bei Hartberg beendet

Nun muss sich Sportdirektor Markus Katzer Gedanken um einen möglichen Nachfolger auf der Flügelposition machen. Und dieser soll laut "Sky" auch schon feststehen und heißt Christopher Lang vom Sturm Graz. Der 22-Jährige Offensivmann war in dieser Saison an den TSV Hartberg ausgeliehen und glänzte dort in brillanter Form. Seine Leihe ist mittlerweile aber beendet. Perfektes Timing. Da Coach Robert Klauß vor allem in der Offensive auf der Suche nach Ersatz ist.

Zwar läuft der Vertrag des 12-fachen U21-Nationalspieler in Graz noch bis 2025. Die Ablöse von 600.000 Euro wäre nach dem Kühn-Verkauf (3.5 Millionen Euro) aber mehr als nur drin. Bereits am Dienstag soll Lang nach Belek zum Trainingslager fliegen. Als Grün-Weißer!