gak
© gepa

Bundesliga

Serie geplatzt: Rapid nur 1:1 beim Schlusslicht GAK

22.09.25, 05:02 | Aktualisiert: 22.09.25, 09:36
Rapid Wien hat seine Siegesserie mit einem 1:1 beim Tabellenletzten GAK beendet. Ein umstrittener Elfmeter in der 94. Minute nach VAR-Entscheid verhinderte den sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Rapids Vorsprung auf Sturm Graz schmolz auf fünf Punkte.

Rapid Wien ist beim Tabellenletzten GAK über ein 1:1 nicht hinausgekommen und verpasste damit den sechsten Pflichtspielsieg in Folge. Ein umstrittener Elfmeter in der 94. Minute nach VAR-Entscheid verhinderte den Auswärtssieg der Hütteldorfer.

Stögers gelassene Reaktion

Trainer Peter Stöger zeigte Verständnis für seine Mannschaft: "Wir haben es noch nicht so drauf, dass wir es verwalten können". Der Coach wunderte sich über den "Hype" um sein Team und wollte den strittigen Strafstoß nicht als Ausrede verwenden. Selbst GAK-Schütze Daniel Maderner bezeichnete den Elfmeter als "glücklich".

GAK mit Moralimpuls

Für den GAK bedeutete der Punktgewinn nach acht sieglosen Pflichtspielen einen wichtigen Moralimpuls. Trainer Ferdinand Feldhofer lobte "Teamgeist, Zusammenhalt und Leute, die vorangehen". Die Fans dankten dem zurückgetretenen Sportchef Dieter Elsneg mit Sprechchören.

Herausfordernde Phase für Rapid

Die Hütteldorfer stehen vor einer intensiven Phase mit Derby gegen Austria, Conference-League-Spiel in Posen und Bundesliga-Duell in Salzburg. Verletzungen von Petter Nosa Dahl, Bendeguz Bolla und Serge-Philippe Raux-Yao erschweren die Aufgabe.

