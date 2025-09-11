Rapid gegen WSG Tirol: Duell der Ungeschlagenen vor dem Wiener Derby

Rapid empfängt am Sonntag die ungeschlagene WSG Tirol. Der Tabellenführer will die Spitze verteidigen – und sich für das ausverkaufte Wiener Derby in Stellung bringen.

Rapid geht als Bundesliga-Spitzenreiter in das Heimspiel gegen die WSG Tirol (14.30 Uhr/live auf Sky & Sport24-Liveticker). Nach fünf Runden stehen vier Siege und ein Remis zu Buche – bei nur zwei Gegentoren. Auch im Cup und in Europa ist die Stöger-Elf weiter im Rennen.

Das Duell mit Tirol ist überraschend ein Topspiel: Beide Teams sind national noch ungeschlagen. Mit einem weiteren Sieg könnte Rapid die Tabellenführung festigen – und mit Selbstvertrauen ins Wiener Derby gegen die Austria gehen.

Rekordstart für Stöger – Sorgen um Dahl

Trainer Peter Stöger stellte mit 13 Punkten aus den ersten fünf Spielen einen neuen Klubrekord auf. „Wir sind keine Mannschaft, die unschlagbar ist“, sagt der 59-Jährige – und warnt vor Überheblichkeit.

Personell gibt es vor dem Wochenende noch Fragezeichen. Petter Nosa Dahl und Louis Schaub fehlten zuletzt im Test gegen Venezia (1:1), Dahl ist für Sonntag fraglich. Martin Ndzie wurde gegen Hartberg mit Krämpfen ausgetauscht. Im Fokus steht auch Neuzugang Tobias Gulliksen: Der 4-Millionen-Mann von Djurgarden spielte gegen Venezia durch – ein Pflichtspiel-Debüt ist möglich.

WSG Tirol mit Müller und Böckle stark unterwegs

Die WSG Tirol hat in sechs Pflichtspielen keine Niederlage kassiert. In der Liga gab’s Siege gegen Hartberg (4:2) und den LASK (3:1) sowie Remis gegen den GAK und den WAC. Im Cup steht das Team von Philipp Semlić im Achtelfinale.

Auffälligster Spieler ist Valentino Müller mit vier Ligatreffern. Ebenfalls stark: Rapid-Leihgabe Benjamin Böckle. Der Linksverteidiger hält bei einem Tor und vier Assists in sechs Einsätzen – und wird in Hütteldorf genau beobachtet.

Starke Bilanz – und volles Haus beim Derby

Die Bilanz gegen Wattens spricht klar für Rapid: Zehn Siege aus den letzten zwölf Bundesliga-Duellen, zuletzt ein 2:0 im Allianz Stadion. Die letzte Heimniederlage datiert aus dem Jahr 2020.

Das große Ziel: Als Spitzenreiter ins Derby am 28. September zu gehen. 21.000 Tickets sind für das Kräftemessen um Wiens Nummer eins bereits verkauft – die grün-weiße Euphorie ist deutlich spürbar.