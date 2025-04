Woche der Wahrheit für Klauß & Rapid

Nach dem Conference-League-Viertelfinale gegen Djurgarden am Donnerstag (21 Uhr, live Canal+), wartet auf Rapid am Sonntag (17 Uhr, live Sky) ein Wiener Derby.

Hammer-Woche für Rapid! Donnerstag Abend (21 Uhr, live Canal+) sind die Hütteldorfer noch im Rahmen des Conference-League-Viertelfinales gegen Djurgarden auf schwedischem Rasen gefragt. Wieder zurück in Wien wartet auf den Rekordmeister am Sonntag (17 Uhr, live Sky) allerdings schon der nächste Mega-Kracher: das 345. Wiener Derby.

Hütteldorfer kämpfen um Europacup-Platz

Zweimal standen sich Rapid und Stadtrivale Austria in dieser Saison bereits gegenüber. Dabei gab es für beide jeweils einen 2:1-Sieg. Etwas, das den Rapidlern in der Liga momentan nur noch selten gelingen soll. Zwei Partien absolvierte das Team rund um Kapitän Matthias Seidl bislang in der Meistergruppe. Und kassierte gleich zwei 0:2-Pleiten - einmal gegen RB Salzburg und zuletzt gegen Double-Champion Sturm Graz. Mit zehn Punkten Rückstand auf die Grazer Tabellenführer ist man bereits aus dem Rennen um den ersten Meistertitel seit 2008 ausgeschieden.

Zwar gibt es für Rapid in dieser Hinsicht nichts mehr zu holen, der Kampf um einen Europacup-Startplatz ist deshalb noch lange nicht vorbei. Die Wiener müssen also wieder in die Spur finden, wie Coach Robert Klauß nach der Enttäuschung gegen Sturm erklärte: "Es geht darum, dass wir uns in kleinen Schritten das zurückholen, was gerade fehlt und in den letzten beiden Spielen nicht so gut war. Das ist jetzt unser Job."

Austria geht ohne Fans ins Derby

Positive Aussichten gibt es für Rapid in Hinblick auf das Sonntags-Duell. Denn auch die Austria konnte in ihren letzten beiden Spielen keinen Sieg einfahren. Da wäre einerseits das bittere Ausscheiden im Cup-Halbfinale gegen Hartberg sowie die Liga-Nullnummer gegen den WAC. Darüber hinaus sind es diesmal die Veilchen, die wegen der Derby-Ausschreitungen im September nun ein Auswärtsspiel bei Rapid ohne violette Fans absolvieren müssen.