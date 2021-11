So läuft das Rapids Trainer-Casting

Rapid sucht den neuen Chef: Sportboss Zoki Barisic geht in Manager-Anfragen unter.

Zum ersten Mal in seiner Karriere als Sportdirektor muss Zoki Barisic einen neuen Trainer bestellen. Schon in den ersten Stunden nach dem Aus von Didi Kühbauer erkannte der 51-Jährige die Bedeutung seiner Aufgabe: Über 500 Nachrichten gingen in seinem Postfach ein, Manager und Trainer aus halb Europa machten sich bei Barisic vorstellig. Am Wochenende wird er die zig Namen im Detail durchforsten, danach seine Shortlist finalisieren. Dort unverändert oben: Werner Gregoritsch und Ferdinand Feldhofer.



Steht die endgültige Shortlist, wird Barisic die dort aufgeführten Namen mit Geschäftsführer-Partner Christoph Peschek, Präsident Martin Bruckner und dem Vorstand besprechen.