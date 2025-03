Spielplan ist da! Rapid startet mit Mega-Kracher

Die Bundesliga startet in die heiße Finalphase! Die Meistergruppe startet schon am 30. März mit dem Kracher zwischen Rapid und Salzburg.

Schon in zwei Wochen wird der Titel- und Abstiegskampf in der Bundesliga neu eröffnet. Die Wiener Austria startet bei Blau-Weiß Linz, Rapid empfängt Salzburg zum Top-Kracher in der 23. Runde.

+++ Hier gibt's den kompletten Spielplan zum Download +++

Das erste Wiener Derby steigt in Runde 25 am 13. April in Wien-Hütteldorf, das Derby in Favoriten findet am 11. Mai statt. Kurios: Abgeschlossen wird der Finaldurchgang mit den Rückspielen aus der ersten Runde.

