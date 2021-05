Red Bull Salzburg ist zum 8. Mal in Serie österreichischer Fußball-Meister. Hier alle Stimmen nach dem Spiel bei "Sky" :

Zlatko Junuzovic (Salzburg-Routinier): "Ich glaube, dass wir generell eine souveräne Saison gespielt haben. Es war nicht immer einfach und wir haben uns von Spiel zu Spiel gesteigert. Wir haben die Meisterrunde sehr fokussiert und konzentriert gespielt und sind somit auch verdient Meister geworden. Aber es war nicht so einfach, wie es ausschaut, wir haben uns das alles erarbeitet. Wir haben alle Spaß in der Mannschaft, ich glaube, das sieht man auch. Wir sind froh, glücklich und die nächsten zwei Spiele gehen wir genauso an."

Maximilian Wöber (Salzburg-Verteidiger): „Meister sein ist immer was Geiles. Wenn Salzburg den Weg so weitergeht, wird es für die anderen Teams immer schwieriger, uns zu schlagen.“

© GEPA ×

Jesse Marsch (Salzburg-Trainer): "Die erste Halbzeit war es nicht unsere beste Leistung, weil ein bisschen nervös waren glaube ich. Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir können ein bisschen mutiger und ruhiger spielen und haben ein paar Dinge auch taktisch geändert. Zum Schluss war es wichtig, dass wir unsere Qualität zeigen können und wir haben das geschafft."

...über Patson Daka (Doppelpack-Schütze): "Daka ist so ein super Spieler. Er ist immer positiv, immer glücklich und versucht sich immer zu verbessern. Er kann für viele Klubs wichtig sein."

...über seinen Abgang nach 2 Jahren in Salzburg: "Mein Ziel ist immer, dass wir eine starke Gruppe haben, die füreinander arbeitet. Ich habe von Anfang an gesehen, dass wir das hier hatten. Der Zusammenhalt und die Stimmung sind überragend. Die Möglichkeiten mit so einer Mannschaft sind dann großartig. Ich glaube, dass diese Gruppe in den zwei Jahren viel gezeigt hat, oft super gespielt hat - sogar gegen die besten Mannschaften der Welt. Ich bin sehr glücklich, ein Teil dieser Gruppe zu sein."

© GEPA ×

Dietmar Kühbauer (Rapid-Trainer): "Trotz der Niederlage war es ein richtig gutes Spiel von uns. Es war spielerisch sogar die beste Leistung gegen Salzburg. Aber es passt halt dazu, dass wir durch einen abgefälschten Schuss in Rückstand geraten. Eine gute bis sehr gute Leistung hat leider auch nicht gereicht gegen Salzburg und auf diesem Wege will ich ihnen natürlich auch zum Meistertitel gratulieren. Durch die Möglichkeiten, die Red Bull hat, sind sie weit weg von den anderen Mannschaften. Wir versuchen natürlich diese Schere zu schließen und ich glaube, das ist uns auch geglückt, aber trotzdem ist es so, dass sie in einer anderen Liga spielen."

...über die Absicherung des 2. Platzes: "Wir sind dennoch in einer sehr guten Position, aber es bedeutet nicht, dass wir mit Badeschlapfen spielen können. Die Leistung heute stimmt mich sehr positiv, dass wir dieses Ziel erreichen."

Andre Ramalho (Salzburg-Verteidiger): „Dafür arbeiten wir die ganze Saison, es ist unglaublich schön.“ (Anm: Danach streikte das Sky-Mikrofon nach einer Bierdusche)

Leo Greiml (Rapid-Verteidiger): „Man muss Salzburg gratulieren zur Saison, sie sind verdient Meister geworden. Natürlich ist es nicht schön ihnen jetzt zuzuschauen, aber man muss es akzeptieren. Wir sind nach Salzburg gefahren, um was mitzunehmen. Wir haben auch eine richtig gute erste Halbzeit gespielt, aber leider ein unglückliches, abgefälschtes Tor bekommen. Jetzt werden wir noch die letzten beiden Spiele der Saison alles geben.“

© GEPA ×

Andreas Ulmer (Salzburg-Kapitän): „Meister werden macht Spaß und wird nie langweilig. Es ist immer viel Arbeit dahinter – ich denke, wir sind verdient Meister.“

Patson Daka (Salzburg-Torjäger): „Ich denke, wir haben sehr viel Qualität, auch individuell. Wir arbeiten als Team sehr gut zusammen. Der Meistertitel bedeutet mir sehr viel. Aber nicht nur mir, auch dem Verein. Ich bin wirklich glücklich, hier zu sein. Mein Fokus bei mir ist jetzt auf die nächsten zwei Spiele gerichtet. Ich habe noch nicht wirklich viel über meine Zukunft nachgedacht.“

Christian Ebenbauer (Liga-Vorstand): "Herzlichen Glückwunsch an den FC Red Bull Salzburg zum Meistertitel 2020/21! Wie verdient der Titel ist, zeigt schon allein die Tatsache, dass die Salzburger nur nach dem ersten und nach dem 10. Spieltag nicht an der Tabellenspitze gestanden sind. Ich freue mich vor allem, dass bei der heurigen Meisterfeier im Gegensatz zur letzten Saison zumindest 3.000 Fans dabei sein können."