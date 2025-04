Sturm baut gegen BW Linz auf Super-Serie

Der größte Außenseiter in der Meistergruppe der Fußball-Bundesliga soll für Sturm Graz nicht zum Stolperstein werden.

Der Meister empfängt am Sonntag (ab 14.30 Uhr im Sport24-LIVETICKER) Blau-Weiß Linz und ist auf dem Weg zur angepeilten Titelverteidigung ganz auf drei Punkte eingestellt. Auf die leichte Schulter will man die Oberösterreicher aber keinesfalls nehmen.

Zweieinhalb Stunden, bevor sich die beiden schärfsten Verfolger Austria Wien und Red Bull Salzburg gegenüberstehen, kann Sturm vorlegen und bei einem Punkteverlust der Austria den Vorsprung an der Tabellenspitze ausbauen. Gegen den Underdog fordert Jürgen Säumel daher die gleichen Tugenden ein, die am vergangenen Sonntag im Schlagerspiel in Salzburg einen 2:1-Sieg gebracht haben. "Die Mannschaft muss zeigen, was sie zuletzt abgerufen hat: Wille, Geschlossenheit, Überzeugung, Energie", erklärte der Sturm-Trainer.

BW Linz mit klarem Plan gegen die Top-Teams

Auch wenn BW Linz überraschend in der Meistergruppe spielt und im Konzert der nationalen Größen noch ohne Punktgewinn ist, warnt Säumel seine Mannschaft. "Blau-Weiß ist völlig zurecht in der Meistergruppe. Sie hatten im Grunddurchgang vor allem gegen große Teams einen klaren Plan", erinnerte er. Sorgen macht sich der Coach aber nicht. "Ich erlebe die Mannschaft momentan sehr fokussiert", erzählte Säumel, der im ausverkauften Stadion den gesperrten Abwehrchef Gregory Wüthrich ersetzen muss.

Sturm ist seit 22. September 2024 in acht Liga-Heimspielen ungeschlagen (sechs Siege, zwei Remis) und hat inklusive Cup alle drei Saisonbegegnungen mit BW Linz 2:1 gewonnen. Im vierten Versuch wollen die Oberösterreicher nun den Coup schaffen. "Mit Sturm Graz wartet der Titelfavorit auf uns. Unsere Mannschaft hat sich durch eine sensationelle Saison diese Spiele verdient. Wir werden in einem ausverkauften Stadion gegen eine absolute Top-Mannschaft spielen, wo wir über unsere Grenzen gehen müssen", sagte Cheftrainer Gerald Scheiblehner, betonte aber auch: "Wir trauen uns eine Überraschung zu."