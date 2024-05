Sturm feiert Double: "Es wurden Legenden geboren"

Den ersten Meistertitel seit 13 Jahren hat Sturm Graz gebührend gefeiert.

Nach der überstandenen Nervenschlacht am Sonntag beim 2:0 gegen Austria Klagenfurt begann für die Double-Gewinner aus der Steiermark nach unzähligen Bierduschen und Fotos mit dem Meisterteller eine lange Partynacht. "Da draußen sind heute Legenden entstanden", sagte Sturm-Präsident Christian Jauk überglücklich, nachdem Serienmeister Salzburg nach zehn Jahren an der Spitze abgelöst wurde.

Trainer Christian Ilzer sprach von einer "fantastischen Reise", die aber mit etwas Zittern verbunden war. Denn gegen die Klagenfurter von Peter Pacult dauerte es 69 Minuten, bis Gregory Wüthrich die Grazer mit dem Führungstreffer auf Meisterkurs brachte. Wenig später köpfelte SKA-"Joker" Florian Jaritz den Ball an die Stange und ließ die 15.325 Zuschauer kurz verstummen. Erst nach dem 2:0 von Amady Camara kurz vor der Nachspielzeit war die Wachablöse besiegelt. "Nach dem 1:0 gab es eine kurze Emotions-Explosion, beim 2:0 waren wir dann alle völlig losgelöst", resümierte Ilzer.

© GEPA pictures/ Chris Bauer ×

© GEPA pictures/ Chris Bauer ×

Nicht nur die Spieler und Betreuer des SK Sturm Graz waren euphorisch, auch auf den Tribünen herrschte Ekstase. Für den Vizemeister der vergangenen beiden Jahre war es das Ende einer Durststrecke, eine Erlösung, eine Genugtuung. "Wir haben jedes fucking Ziel erreicht, bis zum Ende alles durchgezogen", sagte David Affengruber mit einem Bierkrug in der Hand. "Ich bin der glücklichste Mensch der Welt", verlautete Jusuf Gazibegovic. Torschütze Wüthrich wurde emotional. "Es ist so unbeschreiblich. Definitiv der schönste Moment meiner Karriere", sagte der Schweizer.

© GEPA pictures/ Chris Bauer ×

© GEPA ×

Die Grazer Glücksgefühle waren auch Stunden nach dem Schlusspfiff allgegenwärtig, mehrere Feuerwerke direkt neben dem Stadion erleuchteten den Liebenauer Nachthimmel. "Wir haben gezeigt, dass Unmögliches möglich ist", sagte Ilzer und bedankte sich auch bei der Konkurrenz in der Meistergruppe für die guten Leistungen gegen Salzburg. Sein Team habe gezeigt, "dass es auch möglich ist, einen Giganten wie Salzburg vom Thron zu stoßen."

© GEPA ×

Im Rahmen der Feierlichkeiten auf dem Rasen ertönte aus den Lautsprechern der Arena neben "Steiermoak" oder "We are the Champions" auch die Champions-League-Hymne. "Hat sich gut angehört", sagte Ilzer und lachte. Mit dem Sieg gegen Klagenfurt erspielten sich die Grazer gleichzeitig einen Fixplatz in der Königsklasse, das Startgeld von 18,62 Millionen Euro eröffnet weitere Möglichkeiten.