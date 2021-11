Corona-Positiver Yeboah musste in Spanien bleiben

Sturm-Kicker Kelvin Yeboah wurde unmittelbar vor dem Hit gegen Real Sociedad positiv auf Corona getestet. Seine Quarantäne muss er im Hotel in Spanien absitzen.

Der SK Sturm hat sich bei Real Sociedad in der Europa League mehr als teuer verkauft und reist mit einem Punkt im Gepäck zurück nach Graz. Nicht mit dabei: Kelvin Yeboah - Der Stürmer gab kurz vor Anpfiff einen positiven Coronatest ab. Wie Sportchef Andreas Schicker nun bestätigt, muss der 21-Jährige die Quarantäne in Spanien verbringen, durfte nicht mit den anderen zurück nach Graz reisen. Die darauffolgenden Tests bei Spielern und Betreuer fielen negativ aus.

Aus Sicherheitsgründen nahm man extra für Spieler einen zusätzlichen Charterflug nach Altach. "Die Situation ist angespannt, weil wir doch viel mit den Positiven (Gazibegovic, Yeboah) in Kontakt waren", so Schicker. Yeboah wird zehn Tage in Spanien verbleiben müssen, bis er wieder zur Mannschaft hinzu stoßen kann. Sein Management soll nach San Sebastian reisen, um ihn bestmöglichst zu betreuen, heißt es.