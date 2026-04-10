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© Gepa

Steirer-Derby

Leader Sturm trifft auf das Abwehr-Bollwerk aus Hartberg

10.04.26, 18:30
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Sturm Graz thront einsam an der Spitze der Meistergruppe. Am Sonntag wartet mit dem TSV Hartberg jedoch eine harte Nuss auf den Tabellenführer. Bleibt der Titel-Hattrick für die Ingolitsch-Elf fest im Visier?

Die Merkur Arena wird am Sonntag (14:30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) zum Schauplatz des steirischen Gipfeltreffens. Tabellenführer Sturm Graz empfängt den TSV Hartberg und will seinen Vier-Punkte-Polster an der Spitze behaupten. Während die Grazer mit dem Rückenwind eines 2:0-Sieges gegen Rapid kommen, warnt Geburtstagskind Fabio Ingolitsch vor dem Außenseiter aus der Oststeiermark.

Magische Momente ohne Rozga

Bitter für die Grazer: Mittelfeld-Motor Filip Rozga fällt mit einer Oberschenkelverletzung mehrere Wochen aus. Dafür kehrt Torjäger Otar Kiteishvili zurück in die Startelf, dem Ingolitsch magische Momente zutraut. Der Coach erwartet viel Ballbesitz, mahnt aber zur Vorsicht vor den gefährlichen Kontern der Hartberger, die bisher die wenigsten Gegentore der gesamten Liga kassiert haben.

Hartberg mit Tormann-Sorgen nach Graz

Bei den Gästen aus Hartberg fehlt Abwehrchef Lukas Spendlhofer gesperrt, zudem muss Ersatz-Goalie Ammar Helac für den ebenfalls gesperrten Tom Ritzy Hülsmann einspringen. TSV-Trainer Manfred Schmid brennt auf Revanche: Die beiden 0:1-Niederlagen aus dem Grunddurchgang schmerzen noch immer, da sie erst spät fielen. Seit elf Duellen wartet Hartberg nun schon auf einen Sieg gegen die "Blackies".

Stabilität gegen Defensiv-Bollwerk

Sturm Graz präsentiert sich aktuell als stabilste Kraft der Meistergruppe und ist als einziges Team noch ungeschlagen. Hartberg hingegen wird versuchen, die Räume eng zu machen und die Grazer Heimmacht ins Wanken zu bringen.

Mögliche Aufstellungen:

Sturm Graz – TSV Hartberg

  • Anpfiff: 14.30 Uhr
  • Stadion: Stadion Liebenau, Graz
  • Schiedsrichter: Simsek

Ergebnisse 2025/26:

  • 1:0 (h)
  • 1:0 (a)

Sturm Graz: Chudjakow - Vallci, Mitchell, Koller - Gazibegovic, Gorenc Stankovic, Weinhandl, Hödl - Kiteishvili - Jatta, Mamageishvili

Es fehlen: Rozga (Oberschenkel), Beganovic (Knöchel), Grgic, Lavalee (beide Kreuzband)

TSV Hartberg: Helac - Wilfinger, Schopp, Coulibaly - Heil, Markus, Kainz, Hennig - Drew, Fridrikas, Havel

Es fehlen: Hülsmann, Spendlhofer (beide gesperrt), Vincze (verletzt), Komposch (Aufbautraining)

Live auf Sky Sport Austria.

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