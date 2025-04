Sturm schießt Rapid ab und übernimmt die Führung

Sturm Graz lässt Rapid Wien in der Merkur Arena bei einem 2:0-Sieg chancenlos!

In der 24. Runde der Bundesliga setzte sich Sturm Graz gegen Rapid Wien mit 2:0 durch. Böving traf in der 18. Minute zur Führung, Leon Grgic sorgte in der 90. Minute für den Endstand.

Mit diesem Dreier übernimmt Sturm die Tabellenführung - ein Punkt vor der Austria, allerdings mit einem Spiel mehr in den Beinen.

Für Rapid hingegen geht die Talfahrt weiter: Die Wiener kassierten bereits ihre fünfte Niederlage in acht Spielen und bleiben fünfter.