"Unbeschreibliches Gefühl": Säumels perfekter Einstieg mit Sturm

Jürgen Säumel macht seinen Job als Interimscoach von Sturm Graz bisher sehr gut.

Besser hätten seine ersten Arbeitstage als Interimstrainer von Double-Sieger Sturm Graz für Jürgen Säumel nicht laufen können. Nachdem er bei seinem Debüt gegen Austria Klagenfurt am Samstag über einen 7:0-Triumph jubeln durfte, schaffte der 40-Jährige am Mittwoch etwas, das nicht einmal Vorgänger Christian Ilzer gelingen sollte: ein Champions-League-Sieg mit den Blackies! Mit einem 1:0 gegen den FC Girona verkaufte sich Säumel erneut für ein längerfristiges Engagement.

Säumel: "Macht wirklich Spaß, in diesem Team zu arbeiten."

"Das ist natürlich ein unbeschreibliches Gefühl", schwärmte der Sturm-Coach nach dem Königsklassen-Kracher gegen die Spanier und sprach ein "riesengroßes Lob" an das gesamte Team auf und neben dem Platz aus. "Sie machen auch schon vor meiner Zeit überragende Arbeit und speziell in der Phase, in der ich neu dazugekommen bin, bestätigen sie einfach das, was sie in den letzten Monaten ausgezeichnet hat."

Säumel macht kein Geheimnis daraus, mehr aus seinen interimistischen Tätigkeiten machen zu wollen. Der ehemalige Kapitän der Steirer genießt seine Zeit an der Seitenlinie des Meisters, will das auch noch länger tun dürfen. "Es macht wirklich Spaß, in dem Team zu arbeiten und ich bin in erster Linie froh, dass sich die Mannschaft für den Aufwand, den sie schon in letzter Zeit betrieben hat, belohnt und den ersten Champions-League-Sieg geholt hat."

Großes Lob von Torjäger Biereth

Es ist allerdings nicht nur Säumel, der gerne mit den Grazern zusammenarbeitet - auch umgekehrt freut man sich über die Zusammenarbeit mit dem Ilzer-Ersatz. "Alle respektieren ihn. Wir arbeiten gerne unter ihm", lobte Torschütze Mika Biereth seinen Trainer. Der Däne, den man dem FC Arsenal abgekauft hatte, erklärte außerdem, warum man mit Säumel zuletzt so erfolgreich war.

"Er ist am ersten Tag angekommen und hat versucht, nicht allzu viel zu verändern. Er ist den Prinzipien, die schon vorher da waren, treu geblieben und hat ein paar Kleinigkeiten angepasst, um dem Team seinen Stempel aufzudrücken." Ein weiteres Empfehlungsschreiben für Säumel...