Sturm-Neuzugang Kayombo fällt wochenlang aus

Offensivmann muss sich Sprunggelenks-OP unterziehen

Fußball-Meister Sturm Graz muss längere Zeit ohne Neuzugang Axel Kayombo auskommen. Der 19-jährige Offensivmann wird sich Anfang kommender Woche wegen einer Sprunggelenksverletzung einer Operation unterziehen, gaben die Grazer am Sonntagvormittag bekannt. Kayombo habe sich die Verletzung im Training zugezogen und werde "mehrere Wochen" ausfallen, hieß es. Der schnelle Angreifer war in der Saisonpause für kolportierte zwei Mio. Euro Ablöse vom FC Basel nach Graz gewechselt.

"Axel hat seine Sache von Beginn an gut gemacht und schnell gezeigt, dass er sehr wertvoll für uns sein kann", meinte Sturms Sport-Geschäftsführer Michael Parensen in einer Stellungnahme. "Dementsprechend ist es nun ein Rückschlag, von dem er sich sicher schnell erholen wird." Mit dem als neuen Einsertorhüter vorgesehenen Daniil Chudjakow fällt bereits ein wichtiger Mann zu Saisonstart länger aus. Der 21-jährige Russe hatte sich Mitte Juli bei einem Fahrradsturz im Trainingslager eine gröbere Handgelenksverletzung zugezogen. Sturm eröffnet die Bundesliga-Saison am Freitag (20.30 Uhr) mit einem Gastspiel beim LASK.