Sturm nimmt Meister-Hattrick ins Visier

Meister Sturm Graz setzt sich auch für die neue Saison große Ziele.

Nur noch neunmal schlafen, dann ist es so weit: Der Kampf um Österreichs Fußballthron geht wieder los! Dabei hat Sturm Graz es sich zum Ziel gesetzt, erneut zu Salzburgs Spielverderber zu werden und sich zum dritten Mal in Folge zum Meister zu küren. Eröffnet wird die neue Saison vom Titelverteidiger höchstpersönlich. Am 1. August (18.30 Uhr) wollen die Grazer mit einem Sieg gegen den LASK und dessen portugiesischen Neo-Coach Joao Sacramento einen Glanzstart hinlegen.

Torhüterfrage in Graz weiterhin ungeklärt

Auch die beiden jüngsten Testspiele, die Sturm absolvierte, zeigten, dass die Mannschaft von Trainer Jürgen Säumel das Siegen auch über den Sommer nicht verlernt hat. Gegen Voitsberg setzte sich Sturms B-Elf mit 3:0 durch. Nur wenige Stunden später gab es gegen den deutschen Bundesliga-Aufsteiger Hamburger SV einen 2:1-Erfolg.

Im Duell gegen den Traditionsverein aus Deutschland hütete Ersatzkeeper Matteo Bignetti das Tor der Grazer. Einsergoalie Daniil Chudjakow laboriert weiterhin an einer Handgelenksverletzung, die er sich bei einem Fahrradsturz im Camp zugezogen hatte. Wie es mit der Suche nach einer alternativen Nummer eins aussieht, ist noch unklar. Fakt ist, dass der Unfall sich "zu einem denkbar unglücklichen Zeitpunkt" zugetragen hat, wie Geschäftsführer Sport Michael Parensen beklagte.

Die Liga startet zwar erst in ein paar Tagen, das erste Pflichtspiel steht allerdings schon früher an. Denn eine Woche zuvor, diesen Freitag (18.30 Uhr), sind Otar Kiteishvili und Co. im Rahmen des ÖFB-Cups beim SK Bischofshofen gefragt.

Säumel: "Haben eine hungrige Mannschaft"

Kapitän Stefan Hierländer, der kürzlich seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängerte, erklärte bei der Liga-Auftaktspressekonferenz in Hinblick auf den Meistertitel-Hattrick: "Es wird ein steiniger, harter Weg." Deutlich optimistischer wirkte hingegen Coach Säumel. Dieser gab sich "zuversichtlich. Wir haben eine hungrige Mannschaft, deren Kern zusammengeblieben ist, der Teamspirit ist gut."

Dem einstigen Serienmeister RB Salzburg dürften diese Worte wohl weniger gefallen. Zehn Jahre in Folge hatten die Bullen in der österreichischen Liga das Sagen, bis Sturm ihnen in der Saison 2023/24 (nicht zum letzten Mal) einen Strich durch die Rechnung machte.