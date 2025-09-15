Alles zu oe24VIP
Bundesliga:
UEFA-Report: Bundesliga kassiert Millionen – aber keiner geht hin!
© UEFA

Europa-Vergleich

UEFA-Report: Bundesliga kassiert Millionen – aber keiner geht hin!

15.09.25, 18:27
Teilen

Die Uefa veröffentlichte den jährlichen Report zum Spielbetrieb – so schneidet die heimische Bundesliga ab. 

Dieser zeigt Rekordmarken bei Zuschauern, Transfers und eingesetzte Spieler. Österreich liegt im europäischen Vergleich im Mittelfeld, glänzt aber besonders bei den Transfergewinnen (+67 Mio. €, Rang 7!). Bei den Zuschauerzahlen gibt es Luft nach oben: Mit 8.258 Fans pro Spiel und nur 53 % Auslastung hinkt die Bundesliga den Topligen deutlich hinterher. Auffällig ist der hohe Anteil an ausländischen Spielern (54 %) – dennoch setzen die Klubs stark auf heimische Trainer (82 %). 

UEFA-Report: Bundesliga kassiert Millionen – aber keiner geht hin!
© UEFA

 

Die Zahlen im Überblick: 

Zuschauer: 8.258 pro Spiel – Platz 16 in Europa.

Stadionauslastung: 53 % – ebenfalls Rang 16.

Trend: +2 % Zuschauerzuwachs gegenüber der Vorsaison.

Größte Kulisse: 26.000 Fans – Platz 21 im europäischen Ranking.

Netto-Transfergewinne: +67 Mio. € – Platz 7 in Europa.

Transferausgaben: 33 Mio. € – Rang 16.

Kaderfluktuation: 7,3 Spielerwechsel pro Jahr – Platz 30.

Ausländerspieler-Anteil: 54 % – Rang 19.

eingesetzte Spieler pro Klub: 29,6 – Platz 38.

Spielminuten von Legionären: 43 % – Platz 27.

Einheimische Trainer: 82 % – Rang 10.

Trainerwechsel: Ø 1,2 pro Klub/Saison.

