Gleich beim ersten Einsatz des Videoschiedsrichters in der Bundesliga kommt es zum Debakel.

Der Videoschiedsrichter ist heuer auch in Österreich im Einsatz. Beim Bundesliga-Auftakt Sturm Graz gegen RB Salzburg sind die Augen auf das neue VAR-System gerichtet. Der fünfte Offizielle wird gleich in der 11. Minute auf die Probe gestellt: Graz gelingt der Führungstreffer, der Linienrichter hebt die Fahne und der VAR Harald Lechner überprüft die Entscheidung aus der Zentrale in Wien.

© Screenshot/Sky ×

Knapp 5 Minuten (!) müssen die Zuschauer um das Tor bangen. Zwischen 10:52 - 15:28 passiert erstmal garnichts. Stille im Stadion, der Schiedsrichter Walter Altmann hält die Hand am kleinen Headset und wartet auf die finale Entscheidung des fünften Offiziellen. Nach fast fünf Minuten ist es soweit. Altmann schaut sich die TV-Bilder an und entscheidet schließlich auf Tor für die Grazer!