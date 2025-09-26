Ritscher kehrt zu Ex-Chef Kühbauer beim WAC-LASK zurück

Beim Bundesliga-Duell zwischen WAC und LASK gibt es ein Wiedersehen auf der Trainerbank. Interimstrainer Maxi Ritscher trifft auf seinen früheren Chef Dietmar Kühbauer. Der LASK reist mit Derby-Energie nach Kärnten.

Der LASK trifft im Lavanttal auf den WAC - und Interimstrainer Maxi Ritscher kehrt zu seinem Ex-Coach Dietmar Kühbauer zurück. Die Linzer reisen mit dem Selbstvertrauen eines 2:0-Derbysieges gegen Blau-Weiß Linz nach Kärnten. Für Ritscher ist es bereits die dritte Interimslösung beim LASK.

Trainerwechsel aus Solidarität

Grund für den erneuten Wechsel ist der überraschende Abgang von Cheftrainer Sacramento. Dieser löste seinen Vertrag aus Solidarität mit einem Co-Trainer auf, dem nach einem disziplinären Vorfall gekündigt worden war. Unter Ritscher hatte der LASK im Frühjahr nach der Trennung von Markus Schopp in neun Pflichtspielen fünf Siege gefeiert.

Warnung vor starkem WAC

Trotz des Derby-Erfolgs warnt Ritscher vor dem Gegner: "Der WAC habe zuletzt gute Leistungen und Resultate gebracht." Gleichzeitig betont er: "Wir nehmen aus dem Derbysieg viel Energie und Selbstvertrauen mit." Das Duell wird auch zu einer persönlichen Angelegenheit.

"Kenne Maxi ganz genau"

WAC-Trainer Kühbauer kennt seinen Kontrahenten bestens: "Ich kenne Maxi ganz genau, er kennt mich natürlich auch." Die beiden sind langjährige Freunde, "auch wenn ich sein Vater sein könnte", so der 54-Jährige lachend. Vom schwachen Saisonstart des LASK mit nur sechs Punkten will sich der WAC nicht täuschen lassen.

Hoffnung auf Verstärkung

Kühbauer hofft auf die Rückkehr der verletzten Offensivspieler Erik Kojzek und Donis Avdijaj. Trotz der persönlichen Verbindung bleibt für den erfahrenen Trainer klar: "Das Wichtigste sind noch immer die Spieler." Das Spiel verspricht spannend zu werden - sowohl sportlich als auch auf der Trainerbank.

Mögliche Aufstellungen:

Wolfsberger AC - LASK

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Lavanttal-Arena, Wolfsberg

Schiedsrichter: Hameter

Ergebnisse 2024/25:



5:1 (a)

2:1 (h)

1:1, 4:2 n.E. (a/Cup-Halbfinale)

WAC: Polster - Baumgartner, Nwaiwu, Wimmer - Matic, Piesinger, Schöpf, Renner - Zukic - Pink, Gattermayer

Fraglich: Avdijaj (Muskelverletzung), Kojzek (Ellbogen)

LASK: Jungwirth - Jörgensen, Cisse, Tornich, Bello - Usor, Berisha, Horvath, Kacavenda - Kalajdzic, Adeniran

Es fehlen: Smakaj (Kreuzbandriss)

Live auf Sky.