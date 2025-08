WAC bei EL-Quali-Aufstieg gegen Rijeka oder Shelbourne

Der WAC trifft im Fall des Aufstiegs ins Play-off der Fußball-Europa-League auf einen nationalen Meister.

In der letzten Qualifikationsrunde wartet entweder HNK Rijeka aus Kroatien oder Shelbourne FC aus Irland.

Der WAC würde am 21. August auswärts antreten und im Rückspiel am 28. August Heimvorteil haben. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Der österreichische Cupsieger muss zuerst aber die dritte Qualifikationsrunde gegen PAOK Thessaloniki überstehen. Die Mannschaft von Dietmar Kühbauer gastiert am Donnerstag (19.30) in Griechenland, das Rückspiel steigt am 14. August.