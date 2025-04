Wölfe jagen Bullen – "Wir wollen sie in die Knie zwingen"

Der WAC will Salzburg besiegen und in der Tabelle überholen. Trainer Dietmar Kühbauer: „Wir wollen sie in die Knie zwingen.“

Nach dem 1:1 in Salzburg peilt der WAC im Rückspiel am Sonntag (14.30 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) drei Punkte an. Ein Sieg würde die Wolfsberger in der Bundesliga-Tabelle an den „Bullen“ vorbeiziehen lassen. „Wir haben gegenüber unseren Fans eine Verpflichtung“, betonte Trainer Dietmar Kühbauer. WAC in starker Form Seit der Punkteverteilung blieb der WAC in fünf Spielen ungeschlagen – als einziges Team im oberen Play-off. Gegen Rapid und Blau-Weiß Linz gab es Siege, gegen Sturm, Austria Wien und Salzburg Remis. Personalsorgen bei Wolfsberg Ohne die gesperrten Dejan Zukic und Simon Piesinger muss der WAC antreten. Piesinger verlängerte jedoch seinen Vertrag bis 2026. Kühbauer: „Wir werden sicher zu elft spielen.“ Salzburg braucht mehr Effizienz Salzburg ist seit neun Auswärtsspielen in Wolfsberg ungeschlagen (sieben Siege). Trainer Thomas Letsch fordert mehr Torabschlüsse: „Wir müssen konkreter sein.“ Ohne die verletzten Capaldo und Onisiwo wird es schwerer.