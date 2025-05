Wirbel im ORF: Rundfunk pfeift auf Wiener Derby

Seit der Saison 2018 hält Pay-TV-Sender Sky die Exklusivrechte an der Fußball-Bundesliga. Der ORF darf seither pro Spielzeit nur vier Partien live übertragen – drei davon sind in dieser Saison bereits gelaufen.

Eine Begegnung bleibt noch offen. Nun hofft man am Küniglberg auf ein spannendes Saisonfinale – und wartet mit der Auswahl des letzten Spiels noch ab.

Zwei Kracher würden sich schon in der 30. Runde anbieten: Am Freitag treffen Sturm Graz und Red Bull Salzburg aufeinander, am Sonntag steht das vierte Wiener Derby der Saison an. Besonders Letzteres war im ORF intensiv diskutiert worden, wie Sportrechte-Verhandler Martin Szerencsi bestätigt beim Kurier: „Ein Derby ohne Auswärtsfans, die Austria kämpft um den Titel und Rapid-Fans sitzen zu Hause vor dem Fernseher – das wäre eigentlich eine gute Quote.“

Trotzdem will man die Entscheidung erst nach dem Wochenende treffen. Szerencsi: „Wir warten auf die Ergebnisse, bevor wir uns festlegen.“

Warten auf Titel-Finale

Kommt es in der 31. Runde zum Showdown zwischen Rapid und Sturm, wäre dieses Spiel ein heißer Kandidat – vor allem, wenn Sturm in Hütteldorf Meister werden könnte. Das Szenario: Sturm schlägt Salzburg, Austria gewinnt das Derby nicht, und auch der WAC lässt Punkte liegen. Dann hätte Graz den Titel vor Augen – live im ORF?

Bleibt die Entscheidung bis zum letzten Spieltag offen, würde sich wohl das Duell Sturm gegen den WAC anbieten. In diesem Fall könnten theoretisch beide Teams Meister werden – Spannung garantiert.

Zuletzt übertrug der ORF das Cupfinale zwischen Hartberg und dem WAC. In der zweiten Halbzeit schalteten im Schnitt 300.000 Zuschauer ein – mehr als beim letzten Bundesliga-Livespiel zwischen Austria und Sturm.

Klar ist: Auch in der kommenden Saison bleiben dem ORF lediglich vier Bundesliga-Spiele. Sky hält noch bis Sommer 2026 die Rechte. Für die Zeit danach läuft aktuell die Ausschreibung – bis 19. Mai können Angebote bei der Liga abgegeben werden. Favorit ist möglicherweise Canal+, das Interesse am österreichischen Markt signalisiert hat.