Wirbel vor Rapid-Test-Hit bei Union Berlin

Rapid-Trainer Zoran Barisic spricht vor Test-Hit gegen Union Berlin Klartext.

Vor dem heutigen Test gegen den deutschen Champions-League-Klub Union Berlin teilt Rapid-Coach Zoran Barisic gegen seine Kritiker aus. "An der Alten Försterei" absolviert der heimische Rekordmeister den Test-Lauf für das ÖFB-Cup-Spiel gegen Donaufeld (So., 17.45 Uhr). Aber weder Union noch der Ostliga-Klub bestimmen aktuell das Stimmungsbild.

Viel mehr setzt sich Trainer Zoran Barisic mit der hohen Erwartungshaltung einiger Fans wie folgt auseinander: "Es gibt sehr viele schlechte Menschen auf dieser Welt, die Plattformen nützen und aus dem Hinterhalt schießen. Ich bezeichne die sozialen Netzwerke als negative Psychologie", sagte der 53-Jährige. "Wir sind sowieso eine Bevölkerung aus Raunzern und Negativisten, damit muss man natürlich umgehen können." Seit 2008 ist man in Hütteldorf ohne Titel. Die letzte Saison wurde auf Rang vier beendet. Der bisherige Verlauf der Transferzeit lässt nicht darauf schließen, dass die Top drei an Qualität verloren haben. Und Rapid? Neu sind bisher Dennis Kaygin, Fally Mayulu, Matthias Seidl und Nenad Cvetkovic. Die beiden Letzteren sollten sich laut Barisic auf Anhieb als Verstärkung erweisen: "Bei ihnen hat man gesehen, dass sie Spieler sind, die sofort weiterhelfen können." Etwas mehr Geduld wird wohl bei Mayulu und Kaygin nötig sein. "Beide haben großes Potenzial. Jetzt gilt es, mit ihnen zu arbeiten, damit sie Schritt für Schritt dorthin kommen, der Mannschaft weiterhelfen zu können", so der Coach. Bis das Transferfenster am 31. August schließt, könnte sich aber noch etwas tun.

Über 600 Fans reisen mit nach Berlin

Beim heutigen Duell gegen Union Berlin kommt es zum Wiedersehen mit Ex-Rapidler Christopher Trimmel ("Ich habe noch immer eine sehr große Verbindung zu Rapid"). Über 600 Rapid-Fans machen den Trip in deutsche Hauptstadt mit, Rapid-TV und der YouTube-Kanal von Union übertragen die Partie live.