WAC verlängert auch mit Trio

Der Wolfsberger AC verlängert die Verträg von drei Leistungsträgern - Leitgeb, Kuttin und Sprangler bleiben im Lavanttal.

Der Fußball-Bundesligist WAC hat die am Monatsende auslaufenden Verträge der Mittelfeldspieler Mario Leitgeb und Sven Sprangler sowie von Tormann Manuel Kuttin verlängert. Das gaben die Kärntner am Samstag bekannt. Unlängst hatte auch Kapitän Michael Liendl seinen Verbleib in Wolfsberg vertraglich bestätigt.