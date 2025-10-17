Austria jagt Meistergruppe in Tirol

Austria Wien will bei der WSG Tirol den Anschluss an die Meistergruppe halten. Die Wiener sind Favorit mit guter Bilanz gegen die Tiroler, die nach schwachem Auftritt mehr Härte fordern. Spannung am Innsbrucker Tivoli garantiert.

Am Samstag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) gastiert Austria Wien bei der WSG Tirol. Die fünftplatzierten Violetten wollen den Kurs in die Meistergruppe halten, nachdem sie fünf der letzten sechs Spiele gegen Wattens gewannen. Trainer Stephan Helm forderte: "In dieser Phase ist es jetzt ganz entscheidend, dass wir brutal scharf bleiben, weil die allermeisten Spiele in unserer Liga sehr knapp sind."

WSG mit historisch schlechter Bilanz

Die Tiroler haben gegen Wiener Bundesliga-Clubs in nur einem der letzten 25 Duelle gewonnen (bei 17 Niederlagen). WSG-Coach Philipp Semlic verlangt nach dem 0:2 in Ried mehr Intensität: "Wir müssen griffig und scharf sein in den direkten Duellen, das ist die Basis, Zweikampfhärte und Zweikampfstärke. Mit einer Zweikampfquote von 30 Prozent wirst du kein Spiel gewinnen." Gegen die Austria sei es "sehr, sehr schwer, Tore zu erzielen."

Personelle Hoffnungsträger auf beiden Seiten

Bei Austria Wien könnten die verletzten Defensivkräfte Lee Kang-hee und Tin Plavotic zurückkehren. Für die WSG ist Nikolai Baden Frederiksen ein Hoffnungsträger - der Rückkehrer arbeitete in der Länderspielpause weiter an seiner Fitness. Die Austria will vor dem Hinrunden-Abschluss gegen Salzburg wichtige Punkte sammeln.

Mögliche Aufstellungen:

WSG Tirol - FK Austria Wien

Anpfiff: 17.00 Uhr

Stadion: Tivoli Stadion, Innsbruck

Schiedsrichter: Greinecker

Ergebnisse 2024/25:



0:3 (a)

0:2 (h)

WSG: Stejskal - Boras, Lawrence, Kubatta - Butler, Taferner, Müller, Böckle - Wels, Ola-Adebomi, Sabitzer

Es fehlen: L. Sulzbacher (Aufbautraining nach Kreuzbandriss)

Fraglich: Jaunegg (Muskelverletzung)

Austria Wien: Sahin-Radlinger - Radonjic, Dragovic, Wiesinger - Ranftl, Fischer, Barry, Lee T. - Botic, Eggestein, Saljic

Es fehlen: Handl (Viruserkrankung), Wustinger, El Sheiwi, Vucic (alle im Aufbautraining)

Live auf Sky.