Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Bundesliga
Alle Fußball-Ligen Tabelle Spielplan Bundesliga-News
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Bundesliga:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Bundesliga-News
  6. WSG Tirol
WSG Tirol fokussiert sich vor Real-Duell auf Liga-Duell gegen LASK
© Gepa

Tabellenführer

WSG Tirol fokussiert sich vor Real-Duell auf Liga-Duell gegen LASK

08.08.25, 15:01
Teilen

Der LASK will bei Leader WSG Tirol die ersten Saisonpunkte holen. Die Tiroler denken nicht an Real Madrid, sondern wollen den Fokus voll auf die Bundesliga richten.

Der LASK steht nach dem 0:2 gegen Meister Sturm unter Neo-Coach Joao Sacramento am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei der WSG Tirol unter Druck. Die Tiroler gehen nach dem 4:2 gegen Hartberg als Tabellenführer ins Heimspiel am Innsbrucker Tivoli, das am Dienstag Schauplatz des Tests gegen Real Madrid sein wird.

WSG-Coach will Real-Thema ausblenden

Philipp Semlic will die Vorfreude auf den Rekord-Champions-League-Sieger nicht in die Liga mitnehmen. „Das wollen wir komplett aus den Köpfen rausbringen“, sagte er. Gegen den LASK gab es in der Vorsaison vier Niederlagen. „Wir brauchen eine überragende Leistung“, forderte er von seiner Mannschaft.

Sacramento auf drei Punkte fokussiert

Der LASK verschlief gegen Sturm den Start und kassierte früh zwei Gegentore. Sacramento sah dennoch positive Ansätze. „Wir erwarten einen guten Gegner, der nach dem starken Auftakt viel Selbstvertrauen mitbringen wird. Dennoch wollen wir unbedingt drei Punkte holen“, sagte der Portugiese. Entscheidend sei mehr Effizienz im letzten Drittel.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden