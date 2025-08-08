WSG Tirol fokussiert sich vor Real-Duell auf Liga-Duell gegen LASK

Der LASK will bei Leader WSG Tirol die ersten Saisonpunkte holen. Die Tiroler denken nicht an Real Madrid, sondern wollen den Fokus voll auf die Bundesliga richten.

Der LASK steht nach dem 0:2 gegen Meister Sturm unter Neo-Coach Joao Sacramento am Sonntag (17.00 Uhr/live Sky & Sport24-Liveticker) bei der WSG Tirol unter Druck. Die Tiroler gehen nach dem 4:2 gegen Hartberg als Tabellenführer ins Heimspiel am Innsbrucker Tivoli, das am Dienstag Schauplatz des Tests gegen Real Madrid sein wird.

WSG-Coach will Real-Thema ausblenden

Philipp Semlic will die Vorfreude auf den Rekord-Champions-League-Sieger nicht in die Liga mitnehmen. „Das wollen wir komplett aus den Köpfen rausbringen“, sagte er. Gegen den LASK gab es in der Vorsaison vier Niederlagen. „Wir brauchen eine überragende Leistung“, forderte er von seiner Mannschaft.

Sacramento auf drei Punkte fokussiert

Der LASK verschlief gegen Sturm den Start und kassierte früh zwei Gegentore. Sacramento sah dennoch positive Ansätze. „Wir erwarten einen guten Gegner, der nach dem starken Auftakt viel Selbstvertrauen mitbringen wird. Dennoch wollen wir unbedingt drei Punkte holen“, sagte der Portugiese. Entscheidend sei mehr Effizienz im letzten Drittel.