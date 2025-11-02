Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Frauen Bundesliga
austria frauen
© instagram

Frauen Bundesliga

3:1 gegen LASK: Austria mit Punktemaximum an der Spitze

02.11.25, 16:10 | Aktualisiert: 02.11.25, 18:45
Teilen

Die Fußball-Frauen von Austria Wien haben dem LASK mit 3:1 die erste Auswärtsniederlage zugefügt. Die Wienerinnen siegten durch Tore von Weilharter, Cordes und einem Eigentor. Die Austria steht weiter mit dem Punktemaximum an der Spitze.

Die Austria-Frauen behielten am Sonntag in der 11. Bundesliga-Runde ihre weiße Weste und besiegten den LASK mit 3:1. Die Wienerinnen fügten den Gästen damit die erste Auswärtsniederlage der Saison zu. Die Tore für die Austria erzielten Weilharter (21.), Cordes (25.) sowie ein Eigentor von Räämet (32.). Den Ehrentreffer für die Oberösterreicherinnen erzielte Fukumoto in der 65. Minute.

Weiterhin perfekte Bilanz

Die Austria steht nach dem Sieg immer noch mit dem Punktemaximum da und führt weiterhin fünf Punkte vor Verfolger St. Pölten. Die Wienerinnen zeigten erneut ihre Dominanz in der heimischen Frauen-Bundesliga und setzten ihre makellose Serie fort.

Salzburg auf Rang drei

Die Frauen von Red Bull Salzburg feierten im Match gegen den unmittelbaren Verfolger Altach einen 4:2-Auswärtssieg und rückten damit auf Rang drei vor. Die Vorarlbergerinnen schafften nach einem 0:3 zur Pause zwar noch den Anschlusstreffer, doch Vina Crnoja sorgte in der 85. Minute für klare Verhältnisse.

Siege für Neulengbach und Vienna

In Nachzüglerduellen setzte sich der USV Neulengbach bei Schlusslicht SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz mit 1:0 durch. Der Gastgeber First Vienna FC hatte gegen SpG Südburgenland/TSV Hartberg dank einer starken zweiten Hälfte beim 4:1 wenig Mühe und sammelte ebenfalls wichtige Punkte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden