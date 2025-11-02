3:1 gegen LASK: Austria mit Punktemaximum an der Spitze

Die Fußball-Frauen von Austria Wien haben dem LASK mit 3:1 die erste Auswärtsniederlage zugefügt. Die Wienerinnen siegten durch Tore von Weilharter, Cordes und einem Eigentor. Die Austria steht weiter mit dem Punktemaximum an der Spitze.

Die Austria-Frauen behielten am Sonntag in der 11. Bundesliga-Runde ihre weiße Weste und besiegten den LASK mit 3:1. Die Wienerinnen fügten den Gästen damit die erste Auswärtsniederlage der Saison zu. Die Tore für die Austria erzielten Weilharter (21.), Cordes (25.) sowie ein Eigentor von Räämet (32.). Den Ehrentreffer für die Oberösterreicherinnen erzielte Fukumoto in der 65. Minute.

Weiterhin perfekte Bilanz

Die Austria steht nach dem Sieg immer noch mit dem Punktemaximum da und führt weiterhin fünf Punkte vor Verfolger St. Pölten. Die Wienerinnen zeigten erneut ihre Dominanz in der heimischen Frauen-Bundesliga und setzten ihre makellose Serie fort.

Salzburg auf Rang drei

Die Frauen von Red Bull Salzburg feierten im Match gegen den unmittelbaren Verfolger Altach einen 4:2-Auswärtssieg und rückten damit auf Rang drei vor. Die Vorarlbergerinnen schafften nach einem 0:3 zur Pause zwar noch den Anschlusstreffer, doch Vina Crnoja sorgte in der 85. Minute für klare Verhältnisse.

Siege für Neulengbach und Vienna

In Nachzüglerduellen setzte sich der USV Neulengbach bei Schlusslicht SPG Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz mit 1:0 durch. Der Gastgeber First Vienna FC hatte gegen SpG Südburgenland/TSV Hartberg dank einer starken zweiten Hälfte beim 4:1 wenig Mühe und sammelte ebenfalls wichtige Punkte.