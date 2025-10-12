Alles zu oe24VIP
FK Austria Wien Frauen
© gepa

Hinrunde perfekt!

Austria-Frauen nach 6:1 gegen Schlusslicht in Liga makellos

12.10.25, 16:14
Teilen

Die Wiener Austria-Frauen haben die Hinrunde der Frauen-Bundesliga ohne Punktverlust beendet. Mit einem 6:1 gegen Schlusslicht Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz baute der Tabellenführer seine Führung auf fünf Punkte vor St. Pölten aus.

Die Wiener Austria-Frauen haben die Hinrunde der Frauen-Fußball-Bundesliga makellos beendet. Der Tabellenführer besiegte das Schlusslicht Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz am Sonntag mit 6:1 und blieb damit in der gesamten Hinrunde ohne Punktverlust. Mit fünf Punkten Vorsprung auf Serienmeister St. Pölten präsentiert sich die Austria in überragender Form.

Torreichster Sieg vor Europa-Cup

Courtney Strode (41./Elfmeter, 69.), Chiara Pucci (45.), Almedina Sisic (47.), Yvonne Weilharter (77.) und Maria Agerholm (88.) sorgten in der Generali Arena für einen überzeugenden Erfolg. Der 6:1-Sieg war die ideale Generalprobe vor dem wichtigen Europa-Cup-Rückspiel am Mittwoch (19.45 Uhr) gegen Slavia Prag. Dabei muss die Austria ein 1:2 aus dem Hinspiel aufholen, um ins Achtelfinale einzuziehen.

St. Pölten folgt mit fünf Punkten Rückstand

Die Niederösterreicherinnen hatten schon am Samstag die Spielgemeinschaft FC Südburgenland/TSV Hartberg mit 6:0 besiegt und liegen mit fünf Punkten Rückstand auf den zweiten Platz. Im zweiten Sonntagsspiel behielt Altach als Vierter beim Dritten Sturm Graz mit 2:0 die Oberhand und rückte dem Tabellennachbarn bis auf zwei Punkte nahe.

Austria mit perfekter Hinrunden-Bilanz

Die Wienerinnen haben nach neun Runden die komplette Hinrunde ohne Punktverlust absolviert und demonstrieren damit eine beeindruckende Dominanz in der heimischen Frauen-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Stefan Kenesei geht mit einem deutlichen Punktevorsprung in die Rückrunde.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

