Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sportdaten
ÖFB CUP 2. Liga Bundesliga Europa League Conference League Champions League EM-Qualifikation WM-Qualifikation Nations League
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sportdaten:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. National
  5. Frauen Bundesliga
FK Austria Wien Frauen
© gepa

Perfekte Bilanz:

Austria und St. Pölten mit 15 aus 15 Punkten

21.09.25, 16:34
Teilen

Vizemeister Austria Wien und Titelverteidiger SKN St. Pölten setzen ihre perfekte Serie in der Frauen-Bundesliga fort. Beide Teams feierten ihren fünften Sieg im fünften Spiel - die Austria mit einem 7:0-Kantersieg, St. Pölten mit einem 2:0-Erfolg.

Vizemeister Austria Wien und Titelverteidiger SKN St. Pölten bleiben an der Spitze der Frauen-Fußball-Bundesliga unaufhaltsam. Beide Teams feierten ihren fünften Sieg im fünften Saisonspiel und halten damit einen perfekten Punkteaccount von 15 Zählern.

Austria feiert Kantersieg in Stegersbach

Die Austria setzte sich beim Aufsteiger Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg mit einem deutlichen 7:0-Erfolg durch. Die Wienerinnen demonstrierten in Stegersbach ihre offensive Stärke und bauten ihre Tabellenführung aus.

St. Pölten bleibt weiter ohne Punktverlust

Titelverteidiger St. Pölten behielt bei der Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz mit 2:0 die Oberhand. Die Niederösterreicherinnen bleiben damit punktgleich mit der Austria an der Spitze der Tabelle.

Im Mittelfeld setzte sich Sturm Graz mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Red Bull Salzburg durch. Sandra Jakobsen erzielte in der 48. Minute den Siegestreffer für die Grazerinnen, die mit sechs absolvierten Partien auf dem dritten Rang liegen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden