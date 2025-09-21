Austria und St. Pölten mit 15 aus 15 Punkten

Vizemeister Austria Wien und Titelverteidiger SKN St. Pölten setzen ihre perfekte Serie in der Frauen-Bundesliga fort. Beide Teams feierten ihren fünften Sieg im fünften Spiel - die Austria mit einem 7:0-Kantersieg, St. Pölten mit einem 2:0-Erfolg.

Vizemeister Austria Wien und Titelverteidiger SKN St. Pölten bleiben an der Spitze der Frauen-Fußball-Bundesliga unaufhaltsam. Beide Teams feierten ihren fünften Sieg im fünften Saisonspiel und halten damit einen perfekten Punkteaccount von 15 Zählern.

Austria feiert Kantersieg in Stegersbach

Die Austria setzte sich beim Aufsteiger Spielgemeinschaft Südburgenland/TSV Hartberg mit einem deutlichen 7:0-Erfolg durch. Die Wienerinnen demonstrierten in Stegersbach ihre offensive Stärke und bauten ihre Tabellenführung aus.

St. Pölten bleibt weiter ohne Punktverlust

Titelverteidiger St. Pölten behielt bei der Spielgemeinschaft Union Kleinmünchen/FC Blau-Weiß Linz mit 2:0 die Oberhand. Die Niederösterreicherinnen bleiben damit punktgleich mit der Austria an der Spitze der Tabelle.

Im Mittelfeld setzte sich Sturm Graz mit einem 1:0-Auswärtssieg bei Red Bull Salzburg durch. Sandra Jakobsen erzielte in der 48. Minute den Siegestreffer für die Grazerinnen, die mit sechs absolvierten Partien auf dem dritten Rang liegen.