Frauenfußball: Austria bleibt nach 5:0-Erfolg an St. Pölten dran

Die Wiener Austria bleibt in der Frauen-Bundesliga an Tabellenführer St. Pölten dran. Ein 5:0-Auswärtssieg gegen Lustenau/Dornbirn hält den Rückstand bei zwei Punkten.

Die Wiener Austria bleibt Serienmeister SKN St. Pölten in der Frauen-Fußball-Bundesliga dicht auf den Fersen. Der Tabellenzweite fertigte die Spielgemeinschaft FC Lustenau/FC Dornbirn Ladies am Sonntag auswärts mit 5:0 ab und liegt auch nach der 14. Runde des Grunddurchganges weiter zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter (33), der bereits am Samstag gegen den LASK 4:0 gewonnen hatte. An Boden verlor der Dritte Vienna (26) mit einer 1:2-Niederlage beim Vierten Sturm Graz (22).

Vienna verliert im Verfolgerduell gegen Sturm Graz

Während Austria und St. Pölten im Gleichschritt an der Tabellenspitze marschieren, musste Vienna im Kampf um die Topplatzierungen einen Rückschlag hinnehmen. Die Wienerinnen unterlagen auswärts Sturm Graz mit 1:2 und liegen nun vier Punkte hinter Austria zurück.