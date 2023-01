Frenkies 60er in Afrika

Heute feiert Frenkie Schinkels 60er – mit Ehefrau, Freunden & Löwen.

Weil der runde Geburtstag mit dem 25. Hochzeitstag zusammenfällt, durfte Frau Schinkels entscheiden: „Romana wollte eine Safari.“ Löwen, Elefanten und Sonnenschein in Kenia statt ­Nebelgrau in St. Pölten. ­Safari-Fotos statt oe24-Expertenkolumnen. Die Schnapp­schüsse beweisen: Der sieben­fache Opa ist auch mit 60 fitter als so mancher aktive Kicker: „Auch hier ziehe ich mein tägliches Programm durch – mit Strandläufen, Aquagymnastik usw.“ 1985 kam der gebürtige Holländer zu uns, sein Kicker-Highlight hatte der spätere Trainer 1992 in Sittard: Tor für Österreich beim 2:3 gegen sein früheres Heimatland.

Die oe24-Redaktion wünscht Frenkie alles Gute!