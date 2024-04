Futsal-Nationalteam besiegt bei Quali-Auftakt Bulgarien

Das Futsal-Nationalteam startete mit einem Sieg in die Qualifikations-Vorrunde zur UEFA Futsal EURO 2026.

Das Aufgebot von Teamchef Patrik Barbic kann sich beim von BURGENLAND präsentierten Mini-Turnier der Gruppe B im Sportzentrum Eisenstadt 1:0 gegen Bulgarien durchsetzen. Mirza Jatic, sorgte vor den Augen von ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel, Frauen-Teamchefin Irene Fuhrmann und Eisenstadts Bürgermeister Thomas Steiner für das entscheidende Tor. Österreich startete am Parkett mit Matthias Sadilek, Mirza Jatic, Edwin Skrgic,Saldin Pezic und Kapitän Vahid Muharemovic.

Österreich von Anfang an mit Druck

Schon von beginn an setzte Österreichs Futsal-Nationalteam am neu verlegten Parkett in Eisenstadt die Gäste unter Druck. Beide Teams schenkten sich nichts, gingen aggressiv in die Zweikämpfe. In der 7. Minute spitzelte Manuel Gager aus aussichtsreicher Position den Ball knapp aber am Tor vorbei. Ein "Ferserl" von Edwin Skrgic parierte der Tormann mit einem starken Reflex (9.). Die erste Großchance der Bulgarien konnte in Minute 11 Pavlin Kuzov nicht verwerten.

Gleich zwei Top-Chancen von Marco Meitz & Matthias Binder (13.) gingen über das Tor. Die Schlußphase der 1. Hälfte gehörte dem Bulgarischen Keeper der einen Distanzschuss von Fatlum Kreka Milen Kirov noch knapp über die Latte (17.) lenkte, dann einen flachen Tor-Schuss von Edwin Skrgic aus der Ecke (19.) fischte.

Nach Seitenwechsel Bulgaren giftiger

Beide Teams legten trotz einer intensiv geführten Begegnung weiter ein hohes Tempo auf das Parkett. In der 27. Minute war es dann soweit: Edwin Skrgic spielte den Ball über links zur Mitte, Mirza Jatic vesenkte nach perfekter Annahme per Ferse den Ball zum 1:0 ins Tor. Gleich im Anschluss vergab Saldin Pezic aus kürzester Distanz (28.).

In der Schlussphase zündeten die Gäste den Turbo und spielten mit einem Flying Goalkeeper. Tsvetelin Dobrichov plazierte den Ball über das Gehäuse (37.). Die sattelfeste ÖFB-Defensive brachte die Zeit über die Runden und es blieb beim 1:0.

Österreich ist damit erster Leader der Gruppe B.

Team jetzt gegen San Marino

Am Freitag (18:00 Uhr, LIVE auf ÖFB TV) geht es für das Futsal-Nationalteam gegen San Marino weiter. Der Kleinstaat trennte sich im zweiten Spiel der Gruppe B mit einem 1:1 von Israel.

Stimmen zum Spiel

Teamchef Patrik Barbic: "Wir wollten unbedingt gut in die Quali starten. Das ist unglaublich wichtig. Die Jungs haben alles, was wir uns vorgenommen haben, super umgesetzt. Wir wollten hinten die Null halten, weil wir wissen, dass wir immer ein Tor machen. Es war eine richtig geile Atmosphäre. Danke an alle, die in der Halle waren. Wir nehmen das 1:0, werden jetzt einmal gut regenerieren und dann voll fokussiert in das morgige Spiel gegen San Marino gehen."

Teamspieler Saldin Pezic: "Es war unser Ziel, gut in das Turnier zu starten und drei Punkte zu holen. Das haben wir erreicht. Wir haben es, wie ich finde, sehr stark gemacht. Wir haben mit Leidenschaft verteidigt und viele Chancen kreiert. Wir wollen natürlich in die Hauptrunde aufsteigen, schauen aber von Spiel zu Spiel. Morgen wartet mit San Marino der nächste Gegner. Darauf liegt der Fokus."

Qualifikations-Vorrunde zur UEFA Futsal EURO 2026

Österreich vs. Bulgarien 1:0 (0:0)

Tore: Jatic (27.)

Starting-Five Österreich: Sadilek - Jatic, Skrgic, Muharemovic, Pezic

Starting-Five Bulgarien: Kirov - Dobrichov, Minchev, Baharov, Kuzov