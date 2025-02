Nächster Abgang bei Rapid: Konkurrent LASK schlägt zu

Der nächste Rapid-Stürmer macht den Abflug! Christoph Lang wechselt aus Hütteldorf fix zum LASK.

Der ehemalige ÖFB-U21-Spieler konnte sich bei Rapid nie wirklich durchsetzen, jetzt wagt er bei seinem ehemaligen Hartberg-Trainer Markus Schopp einen Neuanfang beim LASK.

Rapid kassiert eine nicht genannte Ablösesumme, Lang unterschreibt in Linz bis 2027.

Abschied von den Fans

"Auch wenn es die letzten Monate nicht so gelaufen ist, wie ich mir das vorgestellt habe, möchte ich die Zeit bei Rapid nicht missen. Ich konnte hier viele wertvolle Erfahrungen sammeln und danke den Fans für die immer tolle Unterstützung", verabschiedet sich Lang.

Rapid-Sportdirektor Markus Katzer meint: "Christoph Lang kam in den letzten Monaten bei uns auf relativ wenig Einsatzzeit, was für ihn naturgemäß unzufriedenstellend war. Daher ist es positiv für alle, dass wir nun gemeinsam eine Lösung für die Zukunft gefunden haben. Ich danke ´Chicko´ für seinen Einsatz und kann mir gut vorstellen, dass er unter Markus Schopp, der ihn bereits in Hartberg unter seinen Fittichen hatte, wieder zu mehr Spielen als im Herbst bei uns kommen wird."