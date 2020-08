5:0! Gelungener Saisonauftakt für Rapid im Cup

Ein ungefährdeter 5:0-Sieg für Rapid in der 1. Runde des ÖFB-Cups gegen Regionalligist St. Johann.

Rapid lässt gegen St. Johann nichts anbrennen und zieht mit einem 5:0 souverän in Runde 2 ein. Die Hütteldorfer machten ab der 1. Minute ernst und übernahmen sofort das Kommando. In Minute 12 war es dann schließlich Fountas, der für den Dosenöffner sorgte. Als dann Kara in der 22. Minute das 2:0 gelang, war die Partie im Grunde bereits früh (vor)entschieden.

© GEPA

Spätestens mit dem Doppelschlag gleich nach Wiederanpfiff durch Fountas (48., 50.) war dann alles klar. Danach behielt Rapid weiter die Oberhand, auch wenn teilweise im letzten Spieldrittel der letzte Nachdruck fehlte. Dennoch sollte durch Demir kurz vor dem Ende auch noch das 5:0 gelingen. Alles in allem war es ein nie gefährdeter und somit auch souveräner Sieg der Wiener.

Tore: Fountas (12., 48., 50.), Kara (22.), Demir (89.). Anm.: Rapids Fountas schoss einen Elfmeter (31.) drüber.