Diese Konsequenzen drohen Manchester City

Manchester City steht vor einer ungewissen Zukunft. Nach den schwerwiegenden Vorwürfen rund um mögliche Verstöße gegen die Finanzregeln der Premier League drohen den Skyblues Konsequenzen, die den Klub sportlich und finanziell hart treffen könnten.

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Nach dem Finanz-Skandal stellt sich im europäischen Vereinsfußball nun die große Frage: Was passiert mit den Skyblues, nachdem die Premier League sie wegen Verstößen gegen die Finanzregeln schuldig gesprochen hat? Zur Erinnerung: Zwischen 2009 und 2018 soll City ein verschleiertes Finanzierungsmodell genutzt und dabei mehr als 830 Millionen Pfund verborgen haben. Der Klub hat Berufung eingelegt – doch sollte die Premier League mit ihren Vorwürfen durchkommen, könnte eine der härtesten Strafen der englischen Fußballgeschichte folgen.

Was die Skyblues genau erwartet, ist noch offen. Im Raum stehen auf alle Fälle hohe Geldstrafen, ein massiver Punktabzug, die Aberkennung von Titeln und sogar ein Zwangsabstieg. Fußball-Finanzexperte Kieran Maguire hat bereits eine mögliche Größenordnung genannt. Seiner Einschätzung nach könnte City zwischen 50 und 60 Punkte verlieren. Allein damit würde der Klub im Kampf um den Klassenerhalt plötzlich vor einem gewaltigen Problem stehen. Sollte der Abzug sogar mehr als 70 Punkte betragen, wäre City nach Maguires Einschätzung praktisch abgestiegen.

Fehlende Kooperation könnte City teuer zu stehen kommen

Doch damit nicht genug: Auch finanziell könnte es für die Skyblues richtig teuer werden. Maguire rechnet allein mit Verfahrenskosten von rund 50 bis 60 Millionen Pfund. Dazu könnte eine weitere substanzielle Geldstrafe kommen. Wie hoch diese ausfallen würde, ist bislang nicht absehbar.

Eine entscheidende Rolle könnte außerdem spielen, wie sich City während der jahrelangen Untersuchung verhalten hat. Genau hier sieht Maguire einen möglichen Faktor für die Höhe der Strafe. Sollte der Klub bei der Aufklärung nicht ausreichend kooperiert haben, könnte das die Sanktionen zusätzlich verschärfen.

Bei Liverpool wird es für Haaland & Co. ungemütlich

Und während im Hintergrund über Punkte, Millionen und sogar einen möglichen Abstieg diskutiert wird, muss die Mannschaft auf dem Rasen liefern. Ausgerechnet jetzt wartet die Anfield Road. Dort werden Erling Haaland und Co. am Sonntag (ab 17.30 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker) den Druck der Situation unmittelbar zu spüren bekommen. Liverpool gegen Manchester City ist ohnehin eines der heißesten Duelle der Premier League – diesmal aber steht noch deutlich mehr auf dem Spiel.

Die City-Stars müssen sich in einem aufgeheizten Umfeld behaupten, während über ihrem Klub eine mögliche historische Strafe schwebt. Für Manchester City wird der Auftritt an der Anfield Road damit zu einem besonderen Härtetest. Drei Punkte sind das eine – doch im Hintergrund kämpft der Klub um weit mehr als nur den Ausgang eines einzigen Spiels.