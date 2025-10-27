Alles zu oe24VIP
hartberg bw linz
Cup-K.o.!

BW Linz vs Hartberg - einer fliegt garantiert raus

27.10.25, 15:30
Im Cup-Achtelfinale geht für einen Bundesligist garantiert die Reise zu Ende: BW Linz trifft auf Hartberg. Beide Teams stecken in einer Krise - einer muss Dienstag Abend den Hut nehmen.

Am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) scheidet im Cup-Achtelfinale garantiert ein Bundesligist aus. BW Linz und Hartberg liefern sich ein Duell zweier Teams, denen aktuell das Siegergen fehlt.

Hartberg mit nervenaufreibenden Rückschlägen

"Es ist zum aus der Haut fahren", resümierte Hartberg-Coach Manfred Schmid nach den jüngsten Unentschieden. Sein Team kassierte zweimal in der Nachspielzeit Gegentore. Offensivmann Dominik Prokop fand klare Worte: "Schwer in Worte zu fassen."

BW Linz unter Erfolgsdruck

Auch die Linzer stecken in einer Talfahrt mit zwei Niederlagen gegen Sturm und WSG Tirol. Trainer Mitja Mörec bleibt dennoch optimistisch: "Erfolg ist nur möglich, wenn wir alles investieren. Ich bin überzeugt, dass wir das zeigen werden." Das erste Saisonduell gewann Hartberg mit 1:0.

K.o.-Drama garantiert

Einer der beiden Bundesligisten folgt der Wiener Austria und dem GAK, die bereits in Runde 1 ausschieden. Die Fans im Linzer Stadion erwartet ein packendes K.o.-Spiel mit ungewissem Ausgang.

