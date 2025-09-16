Alles zu oe24VIP
Cup-Helden abserviert! ORF zeigt lieber Quiz statt WAC
© Gepa

Mattscheibe

Cup-Helden abserviert! ORF zeigt lieber Quiz statt WAC

16.09.25, 15:45
Den Auftritt der Wölfe in der 2. ÖFB-Cup-Runde gibt es heute nur im Internet. 

Im Mai noch der größte Triumph der Vereinsgeschichte: 20.500 Fans feierten den WAC beim Cupsieg gegen Hartberg live in Klagenfurt – ganz Österreich schaute zu. Nur vier Monate später: Totale Ernüchterung!  

Stream nur mit Anmeldung

Cup-Helden abserviert! ORF zeigt lieber Quiz statt WAC
© OEFB

Das heutige Cup-Spiel gegen Reichenau (18 Uhr) sucht man im Free-TV vergeblich. Auf ORF1 läuft lieber das Quiz „Smart10“, im Sportkanal ORF Sport+ gibt’s Handball-Höhepunkte zwischen den Fivers und Bregenz statt den Wölfe. Wer die Kärntner trotzdem sehen will, muss ins Netz ausweichen – bei oefb.tv mit Anmeldung.Von der großen Cup-Euphorie ist plötzlich nichts mehr zu sehen. Der WAC – vom Helden zum Stream-Objekt!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

