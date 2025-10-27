Alles zu oe24VIP
ÖFB-Cup

Ein Bundesligist muss gehen - Achtelfinal-Duell der Krisenteams

27.10.25, 11:52
Im Cup-Achtelfinale geht es für einen Bundesligist garantiert aus: BW Linz trifft auf Hartberg. Der LASK hat bei Stripfing/Weiden eine leichtere Aufgabe, Altach gastiert in Kapfenberg. Spannung im ÖFB-Cup garantiert.

Am Dienstag (20.30 Uhr/live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) wird im Cup-Achtelfinale ein Bundesligist sicher ausscheiden. BW Linz und Hartberg liefern sich ein Duell der Krisenteams. Beide Clubs suchen dringend den Sieg - zuletzt fehlte beiden das Glück.

Hartberg mit späten Rückschlägen

"Es ist zum aus der Haut fahren", sagte Hartberg-Coach Manfred Schmid nach den jüngsten Unentschieden. Sein Team kassierte zweimal in der Nachspielzeit Gegentore. Auch BW Linz steckt in einer Talfahrt mit zwei Niederlagen gegen Sturm und WSG Tirol.

LASK bangt um Kapitän Horvath

Beim LASK sieht es besser aus. Coach Dietmar Kühbauer könnte beim Drittligisten Stripfing/Weiden seinen dritten Sieg im dritten Spiel holen. Sorgen bereitet allerdings Kapitän Sascha Horvath - er zog sich eine Knöchelblessur zu.

Altach sucht Sieg in Kapfenberg

Die Vorarlberger schlüpfen beim Zweitligisten in die Favoritenrolle. Altach gewann nur eines der letzten neun Spiele. Mittelfeldmotor Mike Bähre fehlt gesperrt. Kapfenberg wartet seinerseits seit fünf Spielen auf einen Sieg.

