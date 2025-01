LASK vs. Red Bull Salzburg – Pflichtsieg für Salzburg?

Red Bull Salzburg steht vor einer großen Bewährungsprobe, wenn es auswärts gegen den LASK um das Cup-Halbfinalticket geht. Beide Teams wollen nach einer durchwachsenen Saison ein Ausrufezeichen setzen.

Für beide Teams steht viel auf dem Spiel, denn weder der LASK noch Red Bull Salzburg konnte in der bisherigen Saison restlos überzeugen. Salzburg reist (18:15 Uhr/live ORF 1 & Sport24-Liveticker) mit einer enttäuschenden Champions-League-Bilanz nach Linz, während der LASK hofft, den Heimvorteil zu nutzen.

Salzburg braucht dringend ein Erfolgserlebnis

Nach dem 1:5 bei Real Madrid und dem 1:4 gegen Atletico Madrid in der Champions League war Trainer Thomas Letsch unmissverständlich: „Wir müssen mehr Bereitschaft zeigen in beide Richtungen, sonst werden wir auch in der Liga und im Pokal nicht erfolgreich sein.“

In der Bundesliga fehlen Salzburg bereits zehn Punkte auf Sturm Graz. Ein frühes Cup-Aus würde die Saisonziele weiter gefährden. Letsch kann in diesem Spiel jedoch auf Neuzugänge wie Karim Onisiwo und Maximiliano Caufriez zurückgreifen.

LASK mit neuer Hierarchie – Ziereis als Kapitän

Der LASK will die aktuelle Krise beenden, fünf Pflichtspiele in Folge konnten die Linzer nicht gewinnen. Trainer Markus Schopp setzt dabei auf eine neue Hierarchie: Innenverteidiger Philipp Ziereis übernimmt die Kapitänsschleife von Robert Zulj.

Vorschau auf die weiteren Spiele:

Das Cup-Wochenende endet mit dem Montagsspiel zwischen dem SKN St. Pölten und Austria Lustenau. Der Favorit aus Niederösterreich will sich dabei erstmals seit Jahren wieder für das Halbfinale qualifizieren.