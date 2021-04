Salzburg bittet den LASK in Klagenfurt zum Tanz, greift nach dem 3. Cup-Titel in Serie.

Sieben Mal in den letzten neun Jahren stemmte Salzburg den Cup-Pokal in den Himmel. Am Samstagabend (ab 20:30 im Sport24-LIVE-Ticker) soll der 8. Streich her, prallen die Bullen im Klagenfurter Wörtherseestadion auf den LASK. Torjäger Mergim Berisha stellt klar: "Ich will Meister und Cup-Sieger werden." In der Liga schaut es gut aus, liegen die Bullen vier Runden vor dem Ende überlegen vor Rapid. Siegen die Bullen am Samstag, winkt ihnen das 8. Double in der Vereinsgeschichte.

Salzburg gegen LASK seit 12 Spielen unbesiegt

Doch Bullen-Trainer Jesse Marsch, der angesichts seines Leipzig-Wechsels im Sommer sein letztes Cup-Spiel in Österreich bestreiten wird, warnt: "Gegen den LASK waren es zuletzt immer enge Spiele." Als bestes Beispiel dient das letzte Liga-Duell, da setzten sich die Salzburger dank zwei späten Treffern im Finish mit 2:0 durch. Die Bilanz gegen die Oberösterreicher liest sich aber gut: Die letzten sieben Pflichtspiele wurden gewonnen, seit 12 Duellen ist Salzburg unbesiegt.

Thalhammer: »Titel ist das Ziel« Dennoch rechnet sich der LASK Chancen auf den ersten Cup-Titel seit 57 Jahren aus. "Salzburg steht seit vielen Jahren im Cup-Finale. Wir rechnen uns natürlich Chancen aus, gerade in einem Spiel ist immer alles möglich und wir werden den Fight annehmen, wenn es sein muss auch über 120 Minuten, aber auch im Elfmeterschießen", so Abwehrboss Gernot Trauner. In dieselbe Kerbe schlägt Trainer Dominik Thalhammer: "Ein Titel im Spiel gegen Salzburg ist ein großes Ziel." Aber: "Da müssen wir ganz anders als in den letzten Liga-Spielen auftreten -sonst haben wir keine Chance." Zusatzmotivation: Mit einem Sieg hätte der LASK das Europacup-Ticket fix

Überblick der letzten Cup-Sieger

2020: RB Salzburg vs. Austria Lustenau 5:0

2019: RB Salzburg vs. Rapid Wien 2:0

2018: Sturm Graz vs. RB Salzburg 1:0 n. V.

2017: RB Salzburg vs. Rapid Wien 2:1

2016: RB Salzburg vs. Admira 5:0

2015: RB Salzburg vs. Austria Wien 2:0

2014: RB Salzburg vs. spusu St. Pölten 4:2

2013: Pasching vs. Austria Wien 1:0