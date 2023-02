Die Halbfinal-Spiele des ÖFB-Fußball-Cups werden mit der Partie zwischen dem SK Rapid Wien und der SV Ried am Mittwoch den 5. April eröffnet.

Die Partie wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Einen Tag später bekommt es Sturm Graz daheim mit dem LASK zu tun. Ankickzeit ist ebenfalls um 20.30 Uhr (beide live in ORF 1). Wie der ÖFB am Mittwoch mitteilte, ist nun auch der Termin für das Finale im Klagenfurter Wörthersee-Stadion fixiert. Der Titel wird demnach am 30. April vergeben.