Peter Stöger vor zweitem Pflichtspiel – Cuphit gegen Traditionsklub

Nach dem 2:0 in Tuzi wartet auf Rapid am Sonntag zum ÖFB-Cupauftakt der nächste Härtetest – auswärts bei Wacker Innsbruck.

Rapid Wien steht am Sonntag (17:00 Uhr, live ORF Sport+ & Sport24-Liveticker) vor der nächsten Pflichtaufgabe: In der ersten Runde des ÖFB-Cups geht es im ausverkauften Tivoli-Stadion (15.400 Zuschauer) gegen den Regionalligisten Wacker Innsbruck.

Am Donnerstag hatte Rapid mit einem 2:0-Auswärtssieg beim montenegrinischen Cupsieger Dečić Tuzi die Tür zur dritten Qualifikationsrunde der UEFA Conference League geöffnet. Spielerisch blieb noch Luft nach oben. „Mit dem Ergebnis bin ich zufrieden, mit der Leistung allerdings nicht ganz“, meinte Rapid-Trainer Peter Stöger nach seinem ersten Pflichtspiel.

Kritische Töne auch von Kapitän Matthias Seidl: „Es waren viele Dinge noch nicht gut. Wir müssen uns deutlich steigern und weniger Fehler machen.“ Für das Cupspiel forderte Stöger: „Wir müssen solche Spiele seriös angehen. Dann stehen wir sowohl im Cup als auch im Europacup eine Runde weiter und hätten zwei kleine Etappenziele erreicht.“

Traditionsduell mit Geschichte

Rapid und Wacker trafen im ÖFB-Cup bereits 17-mal aufeinander – viele dieser Duelle fanden in Finalspielen statt. Die Innsbrucker, zehnfache Meister, mussten nach finanziellen Schwierigkeiten zwischenzeitlich bis in die fünfte Liga. Nun ist der Aufstieg in die Regionalliga West gelungen.

Beim Cupstart will Rapid nicht nur souverän weiterkommen, sondern auch spielerisch Fortschritte machen – eine Woche vor dem Bundesliga-Auftakt.