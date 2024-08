Mega-Blamage in der Schlussphase abgewendet:

Rekord-Cupsieger Austria stolperte bei Regionalligist ASKÖ Oedt in der 2. Cup-Runde zu einem 3:2-Sieg und steht im Achtelfinale. Oedt war in der 2. Minute sensationell durch Vidackovic 1:0 in Führung gegangen. Prelec (10.) und Huskovic (11.) stellten auf 2:1.

Alukwu machte es noch einmal spannend (79./2:2), ehe Kapitän Fischer per Elfmeter (83.) den Achtelfinal-Einzug für die Violetten rettete.