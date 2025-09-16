WAC knallt Reichenau mit 6:0 aus Cup

Der WAC hat sich mit einem klaren 6:0-Sieg bei Reichenau-Innsbruck souverän für das Achtelfinale des ÖFB Cups qualifiziert. Der Titelverteidiger entschied die Partie mit drei Toren in den ersten 20 Minuten.

Der Wolfsberger AC zog mit einem überzeugenden 6:0-Erfolg beim Westligisten Reichenau-Innsbruck ins Achtelfinale des ÖFB Cups ein. Der Titelverteidiger stellte früh die Weichen auf Sieg und führte nach nicht einmal 20 Minuten bereits 3:0.

Blitzstart mit drei frühen Toren

Emanuel Agyemang erzielte in der 4. Minute die frühe Führung, Angelo Gattermayer (18.) und Godwin Agbevor (19.) bauten die Führung aus. In der zweiten Halbzeit fixierten Gattermayer (58.), Mickael Dosso (62.) und Rene Renner (87.) den deutlichen Endstand.

Souveräner Titelverteidiger

Der WAC demonstrierte in allen Spielphasen seine Überlegenheit und ließ dem Regionalligisten keine Chance. Die Wolfsberger setzten ihre positive Form nach dem Bundesliga-Erfolg gegen Salzburg fort.