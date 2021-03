Polster kontert Herzog: 'Nach Almdudler eingeschlafen'

Nach den legendären Glückwunsch-Video von Andreas Herzog, kontert nun der Jubilar Toni Polster und sorgt für Lacher.

Zum 57. Geburtstag hat Polsters langjähriger ÖFB-Teamkollege und guter Freund Andi Herzog sich einen Spaß erlaubt und mit einem Glückwunsch-Video für Lacher im Netz gesorgt.

Lesen Sie hier: Legendäres Glückwünsch-Video von Herzog für Polster

Herzog hatte per Facebook-Video schmunzelnd an die von Polster versprochene Riesenfeier erinnert, die er seinen Mitspielern versprach, sollte er den Torrekord von Hans Krankl knacken. Polster ließ laut Herzog am Ende im Teambus 25 Bierdosen von einer ungarischen Tankstelle springen.

© GEPA

Dem entgegnet Polster nun in seiner gewohnten Art gekonnt. "Zur Info, lieber Andi: Es waren vier Tankstellen. Aber nach 90 Minuten am Feld bist du im Bus gleich nach einem Almdudler eingeschlafen und hast nichts mehr mitbekommen", richtet der ÖFB-Rekord-Teamschütze in einem Instagram-Video aus.

Auch auf Herzogs Aussage, wonach Polsters Gladbach-Dress das Lieblings-Trikot seiner Frau sei, weil es nicht verschwitzt ist, weiß Polster zu kontern. "Im Vertrauen hat mir deine Frau erzählt, dass ich schon immer ihr Lieblingsspieler war, weil ich dorthin gegangen bin, wo es wehtut, nämlich in den Sechzehner und nicht irgendwelche Alibi-Pässe gespielt habe."

Der witzige Konter von Polster hier im Video: