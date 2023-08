Rapid trifft bei einem weiterkommen in der letzten Conference League Quali-Runde auf den AC Florenz.

Die Fußball-Bundesligisten Rapid und Austria Wien haben im Falle des Aufstiegs ins Play-off zur Conference-League-Gruppenphase schwere Gegner zugelost bekommen. Rapid würde es in der finalen Qualifikationsrunde mit dem italienischen Spitzenclub ACF Fiorentina zu tun bekommen, den ECL-Finalisten der Vorsaison. Die Wiener Austria hätte als letzte Hürde entweder den FC Midtjylland (Dänemark) oder Omonia Nikosia (Zypern) zu überwinden. Das ergab die Auslosung am Montag in Nyon.

Zuvor sind die beiden Wiener Clubs aber noch in der dritten Qualifikationsrunde gefordert. Rapid bekommt es im Hinspiel am Donnerstag mit Debrecen aus Ungarn zu tun, die "Veilchen" müssen zu Legia Warschau nach Polen. Im Falle eines Aufstiegs finden die Play-off-Hinspiele am 24. August statt, die Rückspiele eine Woche später am 31. August. Rapid würde zuerst vor heimischer Kulisse antreten, die Austria auswärts.